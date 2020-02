Se billedserie Oliver Henneberg skyder på mål, mens Casper Schjellerup prøver at hoppe væk fra bolden. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Spilletid til reserverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spilletid til reserverne

Der var mange kandidater til Allerøds startopstilling på skadeslisten til træningskampen mod BK Union.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 15. februar 2020 kl. 23:10 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af de sædvanlige startere på Allerøds hold stod udenfor banen og i civilt tøj, da holdet tabte 3-2 til BK Union i en træningskamp på Genforeningspladsen i København.

Heldigvis for Allerød var Sebastian Pitzner-Schmidt tilbage fra en lille afstikker i Hillerød. Han gjorde det godt i forsvaret sammen med blandt andre Niklas Skou.

Niklas Skou fik dog en skidt start på kampen, da han efter ti minutters spil sendte bolden i eget net. Hjemmeholdet var begyndt bedst, og efter et hurtigt angreb blev bolden spillet fladt indover, hvor Niklas Skou satte foden på og ind bag Niclas Lykke, der er U19-spiller i Allerød.

Det er ikke bare markspillere, der er skadet, men Allerød er også godt udfordret på målmandsposten. Niclas Lykke kunne dog ikke gøre noget ved, at Uffe Troensegaard udbyggede Unions føring til 2-0.

Det fik Allerød til at komme længere frem på banen, og bare et par minutter senere fik Allerød frispark uden for Unions felt, og det sendte Mathias Virkelyst-Andersen ind. Den blev rettet af i muren, og den tog også indersiden af stolpen.

Det var en 1. halvleg med hårdt spil. Allerød havde efter 13 minutter begået to frispark og fået to gule kort, mens Unions mange frispark ikke var takseret til gule kort.

Gemytterne kom i kog flere gange, og det grimme spil kulminerede to minutter før pausen, da hjemmeholdets Nicolai Laursen begik et voldsomt frispark midt på banen, som gav ham et direkte rødt kort.

Allerøds træner Dennis Foss foreslog dog i pausen, at begge hold stillede med 11 mand i 2. halvleg, og det skete også.

Her udlignede Allerød efter bare fem minutters spil efter et straffespark. Kampen var meget lige, men til sidst i kampen kunne man godt se, at Allerød manglede en del af deres spillere.

Afleveringerne var ikke så præcise, og kræfterne til at løbe med Unions hurtige folk på kontraangreb var ikke så store.

Det resulterede i, at BK Unions Uffe Troensegaard kunne score til slutresultatet 3-2, da der manglede et minut af kampen.

Allerøds Casper Schjellerup var sat helt frem i angrebet, og han fik en stor chance til allersidst, men Unions målmand fik bugseret bolden til hjørnespark.