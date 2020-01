I forrige sæson blev Ib Søby hyldet for at have speaket 100 matcher i Slangerup, og han nåede også en del i 2019. Men i 2020-sæsonen rykker han til Vojens. Her ses han til højre sammen med Slangerup-direktør Stefan Kristjansson (tv.). Foto: Rudi Dalsgaard

Slangerups stemme forsvinder

For Ib Søby, der er forfatter og selvstændig inden for journalistik og kommunikation, er ganske enkelt blevet hyret andetsteds for den kommende sæson, hvor han i stedet skal sidde bag mikrofonen i Vojens. Her har han i forvejen en freelance-tjans som pressechef.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her