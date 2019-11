Send til din ven. X Artiklen: Slagelse løb ind i det ventede nederlag i Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse løb ind i det ventede nederlag i Helsingør

Sport Frederiksborg Amts Avis - 02. november 2019 kl. 14:50 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør var som ventet dominerende i hjemmekampen mod Slagelse, og 2. divisions tophold tog da også en sejr på 5-2 blandt andet på et hattrick af 2. divisions topscorer Nicolas Mortensen.

Slagelse lagde sig dog ikke ned. Mange af holdene, der besøger Helsingørs nye stadion, bliver kørt over fra starten, og sådan kunne det også have gået, da Jeppe Kjær bragte Helsingør foran allerede i det tredje minut. Men udeholdet blev ved med at kæmpe.

Helsingør kom aldrig op i den fart, der har kendetegnet holdet på hjemmebane i efteråret, hvor de før kampen havde en målscore på 31-3.

FC Helsingør hiver de høje forsvarere med frem, når der er hjørnespark, så det bliver altid farligt.

Det gjorde det efter 23 minutters spil, hvor Andreas Holm fra meget kort afstand headede føringen til 2-0 ind. Før det havde han haft en endnu større hovedstødschance, som blev sendt på overliggeren.

2-0 ved pausen til det suveræne tophold over et bundhold, og så burde den kamp være afgjort. Men Christoffer Thrane fortsatte sit arbejde i angrebet, og da Helsingørs småspil efter et målspark blev lidt for nonchalant, så blokerede han skuddet fra målmand Christoffer Petersen, han tæmmede bolden og sendte den i nettet fra en spids vinkel.

Det gav Slagelse troen på tingene i et helt minut, for det var som om, at Helsingør vågnede en smule. Nicolas Mortensen havde hele to chancer i minuttet efter, og den ene blev headet ind.

Endnu en gang var Slagelse nede med to på udebane mod Helsingør, men holdet fortsatte ufortrødent. Det resulterede også i, at et kvaldhårdt spark fra kanten af feltet fra Peter Bro Stenbek tordnede ind, og så var Slagelse bare bagud med en igen.

Helsingør havde dog et andet gear, når de skulle bruge det. Lucas Haren bragte sig fri i feltet, men Slagelses målmand parerede, dog kun for at se bolden ryge videre til Nicolas Mortensen, der nemt kunne sende bolden ind til 4-2.

Det kom udeholdet sig aldrig rigtig over, og kampen satte sig stille og roligt. Helsingør havde stadig klart flest målchancer, og i overtiden fuldendte Nicolas Mortensen sit hattrick, da han headede bolden ind.

Begge hold har en kamp tilbage i sæsonen. Helsingør spiller søndag på udebane mod Avarta, mens Slagelse lørdag hjemme tager imod Hillerød.

2. division, pulje 1

FC Helsingør-Slagelse BI 5-2 (2-0)

Mål: 1-0: Jeppe Kjær (3), 2-0: Andreas Holm (24), 2-1: Christoffer Thrane (50), 3-1: Nicolas Mortensen (51), 3-2; Peter Bro Stenbek (64), 4-2: Nicolas Mortensen (71), 5-2: Nicolas Mortensen (90)

Advarsler: Patrick Venzel (52), Slagelse, Oliver Foss (54), Slagelse,

FC Helsingør: Christoffer Petersen - Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Frederik Bay - Lucas Haren (75: Ricki Olsen), Thomas Kristensen, Anders Holst (68: Carl Lange), Daniel Norouzi - Jeppe Kjær, Nicolas Mortensen.

Slagelse BI: Oliver Foss - Sebastian Ellefsen, Rasmus Grønne (63: Martin Ahlgren), Oskar Bloch, Rasmus Søe Andersen - Peter Bro Stenbek, Patrick Venzel - Mathias Bjaldby, Patrick Andersen (75: Adam Kolberg), Daniel Alstrup (46: Frederik Søllested) - Christoffer Thrane.

Tilskuere: 891