Se billedserie Sarah Mahfoud, Mogens Palle, Bettina Palle og overborgmester Frank Jensen. Bokseren Sarah Mahfoud hyldes på Københavns Rådhus torsdag den 6. februar 2020. Sarah Mahfoud vandt lørdag IBF VM-bæltet i fjervægt.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Promotor og borgmester hyldede Sarah Mahfoud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Promotor og borgmester hyldede Sarah Mahfoud

Sarah Mahfoud blev hyldet af Bettina Palle og overborgmester Frank Jensen.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 07. februar 2020 kl. 10:39 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste sportsinteressede husker de store hyldester på Københavns Rådhus. Fra EM-triumfen i fodbold i 1992 til herrerne, der vandt VM i håndbold sidste år.

Nu var det Hillerød-bokseren Sarah Mahfouds tur til at blive hyldet med taler af overborgmester Frank Jensen og promotor Mogens Palle, samt smage de berømte rådhuspandekager.

- Sarah Mahfoud er inviteret herind i dag, fordi hun blev verdensmester i lørdags. Det vil vi gerne her på Københavns Rådhus være med til at hylde dem, der gør en hel ekstraordinær indsats for Danmark, og som brinder Danmark ud i verden. Det har Sarah Mahoufd gjort ved at blive verdensmester i International Boxing Federation i lørdags, siger Frank Jensen til Frederiksborg Amts Avis ved hyldesten.

Bettina Palle var glad for, at Sarah Mahfoud kunne blive hyldet på rådhuset.

- Det var lidt en overraskelse, men jeg håber, jeg kommer til det igen, siger hun og nævner et par af de navne, der kan blive verdensmester:

- Vi har jo Oliver Meng, Enock Poulsen og måske Ditlev Rossing, og hvad der ellers kommer.

Frank Jensen er glad for, at der findes atleter som Sarah Mahfoud, som de unge kan se op til.

- Hun kan inspirere andre børn og unge til at komme ind i en klub og være en del af et fællesskab. Hver eneste gang jeg har mulighed for at hylde en atlet her, så er det med det formål at bruge jer i pressen at bringe det her ud ved at man går ind i en klub, så kan man være med til at få skabt et fællesskab.

- Det vil jeg gerne bruge det her verdensmesterskab til at minde børn og unge om - også inden for bokseverdenen, at man kan nå toppen, hvis man gør sig umage.

- Der er brug for sådan nogle som hende til at vise også piger, at man kan nå langt, hvis man vil være en del af de her klubber og fællesskab, og det er Sarah rigtig god til, siger overborgmesteren.

Bettina Palle håber, at det kan sparke nogle døre ind især hos tv-selskaberne. Det er ingen hemmelighed, at en tv-aftale er stærkt savnet, så sporten igen kan komme bredt ud.

- Jeg håber, at vi nu begynder at få den opmærksomhed, som vi har fortjent. Masser af folk brokker sig til os, over at vi ikke er på tv, men det er jo ikke os, der bestemmer, hvad tv-stationerne sender. Vi kan jo ikke bestemme, at TV2 kun vil sende håndbold, og at TV3 kun vil sende fodbold, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at det vil skabe det gennembrud, vi har behov for. Vi har kæmpet for det i en del år efterhånden, for vi har startet det helt fra bunden igen for egen regning.

relaterede artikler

Mahfoud udsætter rejse for at blive fejret på Københavns Rådhus 04. februar 2020 kl. 14:09

Billeder: Sarah Mahfouds tidligere træner er stolt 04. februar 2020 kl. 04:53