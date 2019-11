Se billeder: Sort fredag for FC Nordsjælland

Se billedserie Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Sport Frederiksborg Amts Avis - 29. november 2019 kl. 21:37

FC Nordsjælland har aldrig rigtig haft taget på Lyngby, og heller ikke fredag aften kunne FC Nordsjælland få de blå ned med nakken. For anden gang i denne sæson måtte FC Nordsjælland se en 1-0-føring sat over styr i mødet mellem de to naboklubber, og for anden gang spillede de 1-1.

Det kan FC Nordsjælland ærgre sig over over og takke sig selv for det lidt for magre udbytte. Havde Flemming Pedersens tropper nu vundet begge kampe - som der var overordentlig gode muligheder for - så havde FC Nordsjælland ligget på en fjerdeplads i Superligaen.

Nu ligger Farum-mandskabet nede på en syvendeplads uden for en slutspilsplads med to ganske svære kampe tilbage i kalenderåret.

Publikum efter Rygaard Lyngby startede ganske vist optimistisk og lagde et højt pres på FC Nordsjælland, og Rezan Corlu kom til to gode afslutninger inden for de første fem minutter. Men FC Nordsjællands målmand Nicolai Larsen var over bolden i begge tilfælde, og langsomt satte gæsterne sig på opgøret til hjemmepublikummets frustration.

Lyngby-tilhængerne var efter Mikkel Rygaard med hele paletten af skældsord og smædesange for at have forladt klubben midt i en krisetid til fordel for naboerne. Rygaard virkede dog ikke påvirket og spillede med stor boldsikkerhed og vanligt overblik fra en position i højre side af Nordsjællands hjemmebane.

Kudus boltrede sig i kulden Centralt lå Mohammad Kudus boltrede sig i kulden og stod for meget af det farlige for FC Nordsjælland. Blandt andet med to farlige forsøg fra distancen. Der skulle dog et straffespark til for at få bevægelse på måltavlen.

Clinton Antwi forsøgte at drible sig forbi Lasse Fosgaard med en retningsbestemt tæmning på en diagonalbold. Han fik ikke perfekt træf på sin førsteberøring, men Lasse Fosgaard blev fanget på det forkerte ben og fik tydeligvis slået til bolden med den ene arm. Straffesparket eksekverede Mohammad Kudus med stor sikkerhed.

Herefter lignede FC Nordsjælland et mandskab, der havde fuld kontrol over begivenhederne, men FC Nordsjælland er altså ikke et hold, der bare lige kører en sejr sikkert hjem. Heller ikke i aftes.

Omstilling på omstilling Chancen for at lægge låg på opgøret var ellers til stede, da Mikkel Damsgaard satte gang i en omstilling over venstrekanten. Med Mohammad Kudus som mellemstation endte bolden i den modsatte side hos Ibrahim Sadiq, der med et godt træk forbi Patrick da Silva bragte sig helt fri foran Lyngbys mål. Men afslutningen manglede saft og kraft, så Thomas Mikkelsen nåede ud fik viftet bolden til hjørnespark.

Det hjørnespark blev så til gengæld udgangspunkt for en Lyngby-omstilling, hvor Lyngbys store profil Rezan Corlu endte med at spille Emil Nielsen fri til udligning.

Det var Emil Nielsens første scoring i denne sæson, så målet faldt på en virkelig tør plet, og derfra dominerede Lyngby forestillingen denne kolde black friday, hvor der var snefnug i luften. FC Nordsjælland var i flere omgange voldsomt på hælene, men gæsterne red stormen af. Tilmed kunne FC Nordsjælland med god grund appellere for endnu et straffespark, da Lyngbys Patrick da Silva fik fjernet støttebenet på Mads Thychosen i feltet, men dommer Benjamin Willaume-Jantzen syntes tilsyneladende, at et straffespark var nok i den kamp,

I stedet blev blev Mohammad Kudus præsenteret for sit andet gule kort efter et frispark på Patrick da Silva. Den fordel kunne Lyngby ikke udnytte med få sekunder igen. Til gengæld var det en stor gave til FC København, der slipper for at møde ghaneseren i næste runde i Farum - og måske også til AaB venter i sidste kamp inden vinterpausen.

Superligaen

Lyngby-FC Nordsjælland 1-1 (0-1)



Mål: 0-1: Mohammad Kudus (26, straffespark), 1-1: Emil Nielsen (63)

Udvisning: Mohammad Kudus, FC Nordsjælland (90).

Advarsler: Patrick da Silva, Ertugrul Teksen, Lyngby. Mohammad Kudus, Kian Hansen, Abdul Mumin, FC Nordsjælland.

Lyngby: Thomas Mikkelsen - Lasse Fosgaard, Nicolai Geertsen, Frederik Winther, Patrick da Silva - Marcel Rømer, Kasper Enghardt - Emilio Simonsen (60: Ertugrul Teksen), Rezan Corlu, Gustav Marcussen (82: Jesper Christjansen) - Emil Nielsen (72: Frederik Gytkjær)

FC Nordsjælland: Nicolai Larsen - Mads Døhr Thychosen, Kian Hansen, Abdul Mumin, Ulrik Yttergård Jenssen (79: Mathias Rasmussen) - Mikkel Rygaard, Magnus Kofod Andersen, Mohammad Kudus, Clinton Antwi (83: Joachim Tothmann) - Ibrahim Sadiq (77: Isaac Atanga), Mikkel Damsgaard.

