Sarah bedst pund for pund

Sarah Mahfoud besejrede som bekendt for nylig den argentinske verdensmester Brenda Carabajal i Frederiksberg Hallerne. Med sejren har den danske fjervægter slået sin position fast som den højest rangerede dansker på den mest anerkendte og uafhængige computerrangliste.

BoxRec, som holder styr på alle bokseres rekordlister verden over, anvender et avanceret pointsystem i stil med skaksportens ratings, hvor boksernes styrkeforhold alene belønnes efter kvaliteten af de modstandere, som de besejrer.

I sin egen vægtklasse overgås Sarah Mahfoud tredjepladsen kun af WBC-verdensmesteren Jelena Mrdjenovich, som blot har to point flere end danskeren, samt puertoricanske Amanda Serrano, som ventes at forlade vægtklassen og rykke op i letvægt.

BoxRec har også en særlig »pound-for-pound«-rangliste, som er et begreb, der i sportens verden anvendes til at beskrive en boksers niveau i forhold til boksere fra forskellige vægtklasser.

Også her er Sarah Mahfoud den bedst placerede dansker med en fornem 15. plads ud af samtlige kvindelige boksere i verden på tværs af alle vægtklasser.

Den danske fjervægter, som pt. ferierer på Færøerne, hvor hun også er blevet hædret for sin flotte VM-sejr, glæder sig over sin fornemme placering.

- Jeg er megastolt over, at jeg har klaret mig så godt og er kommet så højt op. Men jeg har eddermame også kæmpet hårdt for det, siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse fra Stald Palle.