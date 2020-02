Send til din ven. X Artiklen: Sarah Mahfoud viste VM-bæltet frem i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sarah Mahfoud viste VM-bæltet frem i Hillerød

Verdensmester Sarah Mahfoud var i går aftes i bokseklubben i Hillerød for at hilse på den tidligere træner Steen F. Sørensen og vise bæltet til de mange unge boksere i klubben.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 03. februar 2020 kl. 20:29 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke gået stille for sig siden VM-titlen blev erobret efter midnat lørdag aften. Her vandt Sarah Mahfoud en stensikker pointsejr over argentinske Brenda Carabajal.

Siden da har boksningen ikke fyldt så meget for Sarah Mahfoud.

- Jeg har hygget mig. Jeg har set nogle af mine veninder, jeg har været til brunch, og jeg har været ude at slutte hele forløbet af med Sherman og få en burger.

- Jeg har sovet hos min familie i dag for at se dem, og jeg har besøgt en anden veninde, der også var inde for at se mig. Jeg har virkelig brugt tiden på at se de folk, jeg måske har forsømt lidt i forberedelserne til kampen, siger Sarah Mahfoud, der både i bokseklubben, men også de sidste par dage, har været et stort smil.

- Jeg har bare været glad. Jeg kan ikke tænke på andet. Det er så stort. Det bliver mere og mere, også når man kan se folks reaktioner, der blandt andet mødte en noget chokeret mand på en tankstation i Hillerød søndag aften.

- Jeg var på vej ind, og han stoppede og kiggede på mig. Han udbrød: »Er det ikke dig, der vandt i går. Wow, hvor er det sindssygt at se dig her.« Så måtte han lige få en krammer. Han så helt overrasket ud, og jeg kunne ikke lade være med at gå og smile, siger Sarah Mahfoud med et kæmpegrin.

Sarah Mahfoud valgte at skifte træner Steen F. Sørensen ud med Sherman Williams midt i december måned, og det gav lidt skriverier i pressen.

- Det er supergodt at se Steen igen. Der har ikke været noget mellem os. Vi har skrevet pænt sammen hele tiden. Det er ikke noget personligt overhovedet, det var mere rent planlægningsmæssigt, hvad der kunne lade sig gøre for mig.

- Jeg holder stadig utrolig meget af Steen og Hillerød Bokseklub, og de er i mit hjerte. De har også været med mig hele vejen, siger Sarah Mahfoud.

Derfor var hun i bokseklubben i Hillerød, hvor hun mødte et hold unge boksere.

- Det er fedt at se folks reaktion, når de ser bæltet og selv får lov til at holde det og tage billeder. Jeg elsker bare at dele min glæde, og se at de også synes det er sejt. Det er kedeligt at gå rundt i lejlighen alene og smile, siger den evigtsmilende Sarah Mahfoud.