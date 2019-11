Se billedserie Sarah Mahfoud bokser VM-kamp 1. februar, og hun glæder sig. Foto: Mads Hussing

Sarah Mahfoud glæder sig til at kunne skrive historie

Sport Frederiksborg Amts Avis - 22. november 2019 kl. 16:49

Hillerød-bokseren Sarah Mahfoud glæder sig til 1. februar, hvor hun kan skrive historie.

Først var udmeldingen, at Sarah Mahfoud skulle have en VM-kamp, inden hun blev 30 år. Det blev hun i august, så det holdt ikke stik. Så var udmeldingen, at VM-kampen skulle bokses i 2019, og der blev også arbejdet med en kamp 7. december. Det kom heller ikke til at holde stik, men nu er det ganske vist, at VM-kampen mod Brenda Karen Carabajal fra Argentina skal afholdes 1. februar på Frederiksberg, og Sarah Mahfoud glæder sig.

- Det føles uvirkeligt, når jeg tænker over det. Jeg tror slet ikke, det endnu er gået op for mig, hvor stort det egentlig er. Men det er jo det her, som jeg har drømt om og håbet på fra start af. Nu skal drømmen udleves. Nu ligger det lige for fødderne af mig, og det er meget snart den 1. februar, og det er jeg virkelig glad for, siger Sarah Mahfoud ifølge en pressemeddelelse fra Stald Palle.

Den nuværende IBF interkontinental-mester Sarah Mahfoud besejrede fornylig Enerolisa De Leon i en kamp i Hillerød, men nu gælder VM-kampen i IBF-regi. IBF er et af de store og anerkendte forbund.

- Det er fantastisk at få denne kamp og få lov til at prøve at bevise, at man kan være med på VM-niveau. Mogens Palle lovede mig det her, da vi skrev kontrakt i sin tid. Han har troet på mig og på, at jeg kunne nå hertil, og nu står vi så her i dag, siger den danske VM-udfordrer, der skal ud og træne mere og endnu hårdere.

- Der er mange ting, som vi skal arbejde på i træningslokalet. Men jeg kan bokse mod alle slags boksere. Jeg holder mig til det, som jeg kan finde ud af, og så er jeg stærk på den måde. Lige meget hvad der kommer mod mig, så har jeg altid en plan for, hvordan jeg skal løse opgaven. Jeg er god til at læse min modstander og omstille mig, hvis det er det, der brug for, siger Sarah Mahfoud.

Ingen danskere har til dato vundet netop VM-bæltet tilhørende International Boxing Federation, som har hovedsæde i USA. Flere har prøvet - blandt andre Gert Bo Jacobsen, Mads Larsen, Rudy Markussen, Spend Abazi, Dennis Holbæk Pedersen og Allan Vester - alle dog forgæves.

Sarah Mahfoud, der som amatør blev både dansk og nordisk mester, kan med andre ord skrive historie ved at blive den første danske IBF-verdensmester.