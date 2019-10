Se billedserie Der blev givet og taget i kampen mellem Sarah Mahfoud og Enerolisa De Leon. Sarah Mahfoud kunne ikke mærke sin kæbe efter kampen. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Sarah Mahfoud: Jeg kan ikke mærke min kæbe - men jeg vandt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sarah Mahfoud: Jeg kan ikke mærke min kæbe - men jeg vandt

Sport Frederiksborg Amts Avis - 13. oktober 2019 kl. 18:42 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en kamp, der aldrig fik publikum helt op at ringe, vandt Hillerød-bokseren sikkert.

Det blev en helt anden kamp, end Sarah Mahfoud forestillede sig. Modstanderen, Enerolisa De Leon, begyndte kampen i et afdæmpet tempo.

- Det var omvendt af, hvad jeg troede. Hun var meget afventende. Jeg tænkte, at hun må have set nogle kampe med mig og have læst på lektien. Hun må have set, at når de kommer buldrende, så kan jeg bruge min venstre, sagde Sarah Mahfoud i minutterne efter sejren, hvor hun sad med en ispose på kinden.

- Jeg har ondt i min kæbe. Jeg kan faktisk ikke mærke den, siger bokseren, der ikke helt ved, hvordan det skete.

- Jeg ved, at vi stødte hovederne sammen på et tidspunkt, men jeg ved også, at jeg fik et sving på et tidspunkt, siger hun.

Hillerød-bokseren ville have modstanderen på afstand, hvor hun kunne styre kampen med sin venstre hånd, og det lykkedes det meste af tiden.

Sarah Mahfoud skulle helt tydeligt ikke nyde noget af en farlig højrehånd, som bokseren fra den Dominikanske Republik kan sende afsted.

- Jeg synes selv, det gik okay. Nogle gang gik det fint, og andre gange lod jeg hende få lov til for meget.

- Jeg ville gerne have gjort mere for at holde hende væk. Jeg er bare glad for, at jeg fik en kamp nu før VM-kampen, der viser mig, hvad det er, jeg skal arbejde med, siger Sarah Mahfoud, der på forhånd havde sagt, at hun gerne ville have nogle omgange inden VM-kampen senere på året.

- Det giver meget. Hvis det var en kamp, jeg lige kunne løbe henover, så havde jeg trænet for ingenting, men det at hun faktisk kommer og gør det så godt, det gør også at publikum får en fed kamp, og de får noget for pengene, siger bokseren, der var tilfreds med egen indsats.

- Jeg synes ikke, hun har overtaget på noget tidspunkt, eller at hun dominerer kampen. Hun tog imod mange slag, og jeg har ondt i mine knoer. Hun blev ved, og hun var en god modstander.

- Jeg havde regnet med, at hun var en »quitter« (en der giver op, red.). Men det var hun ikke. Jeg synes, hun gjorde det godt.

- Hun pressede på. Hun var kommet for at vinde i aften, det var tydeligt. Men jeg vandt, sagde Sarah Mahfoud med aftenens største smil.

Hvis noget ikke var, som det skulle være, så skulle hun nok få det af vide af broren Allan Mahfoud, der var klart mest entusiastiske tilskuer.

- Jeg ved ikke, hvad jeg kunne høre. Jeg synes, der blev råbt, at jeg skulle lave noget, siger Sarah Mahfoud.

Rossing og Meng vandt

Ditlev Rossing - med tilnavnet »D-Struction« - mødte den tidligere franske mester David Radeff. Danskeren boksede en disciplineret kamp, hvor han ikke forcerede for meget.

Det blev en kamp over otte omgange, som Ditlev Rossing vandt hver og en.

Ubesejrede Oliver Meng var oppe mod ligeledes ubesejrede Jordan Neveux fra Frankrig. Det var som om, at det meste af hjembyen Nykøbing Falster var taget med Oliver Meng til Hillerød for at bokse med franskmanden. Oliver Meng arbejdede stenhårdt, og han sendte mange slag afsted mod den franske bokser, der i flere tilfælde noget overraskende ikke røg til tælling.

Han kunne tåle mange slag, og det fik han også. Allerede i slutningen af 1. omgang fik Oliver Meng nogle gode slag ind, som kunne have sendt en mindre hårdfør bokser i gulvet.

Det fortsatte bare i 2. omgang, hvor Jordan Neveux selvfølgelig fik et par slag ind, men han måtte modtage meget mere.

Tilråbene fra de mange medrejsende fans fik Oliver Meng til at give den en ekstra skalle. Han lod i hvert fald forstå midt under kampen, at han hørte dem råbe.

Oliver Meng havde vundet halvdelen af sine seks professionelle kampe på knockout, men denne gang gik han tiden ud. Det betød otte hårde omgange, som han dog ifølge samtlige tre dommere vandt.

relaterede artikler

Kamp mod vægten til det sidste 12. oktober 2019 kl. 10:32

Kampen før kampen for Sarah 10. oktober 2019 kl. 09:12