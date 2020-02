Se billedserie Sarah Mahfoud sendte den ene højre afsted efter den anden. Hvis hun glemte det i mere end ti sekunder, så skulle Sherman Williams i ringhjørnet nok minde hende om det. Modstanderen Brenda Carabajal blev kostet afsted i næsten samtlige omgange, og der var ingen tvivl om sejren til Hillerød-bokseren. Nu tager hun på en velfortjent ferie til familien på Færøerne, inden hun overvejer fremtiden og kommende titelforsvar. Foto: Mads Hussing

Sarah Mahfoud: Jeg er blevet mere selvsikker

Sarah Mahfoud sendte lørdag aften argentinske Brenda Carabajal tilbage til Sydamerika uden VM-bæltet.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 02. februar 2020 kl. 22:11 Af Mads Hussing

Der var én sætning, der igen og igen kom ud af munden på Sarah Mahfoud i timerne efter VM-triumfen mod argentineren Brenda Carabajal lørdag aften.

- Jeg er verdensmester. Jeg er verdensmester. Hvor er det sindssygt. Jeg er verdensmester, sagde hun igen og igen. Nærmest som om hun ikke rigtig selv troede på det.

- Jeg kan ikke lade være med at smile. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår det, siger hun, da Frederiksborg Amts Avis fanger hende i omklædningsrummet en times tid efter kampen, hvor hun har taget billeder med alle de mange fans i hallen, og hvor hun har hilst på familie, venner, bekendte, folk fra Færøerne og alle de andre, der bare gerne ville sige tillykke.

Hård og nervøs dag Inden alt det gik der en dag med spænding og nervøsitet.

- Det har været en hård dag. Jeg har prøvet at slappe af, og jeg har prøvet at sove, men det kunne jeg bare ikke, siger bokseren, der godt vidste, at hun var klar til den store opgave.

- Jeg vidste godt, jeg havde trænet hårdt op til det her, og jeg vidste godt, at jeg kunne klare omgangene, men fordi det er så stort, og chancen for, at det ikke gik, som jeg håbede, så har det bare været en så hård og nervepirrende dag, siger hun.

Stirrekonkurrence Inden kampen var der et spil mellem de to boksere.

- Jeg lige havde en stirrekonkurrence med hende Brenda. Det var hende, der startede den. De der øjne brændte, og da jeg først kiggede op og fangede dem, så kunne jeg ikke kigge væk. Så jeg tænkte: Okay, vi tager den, siger Sarah Mahfoud og griner.

Danish Fight Night-stævne Mellemvægt, 4 omgange

Adel Younes (Danmark)-Guillaume La Selva (Frankrig)

Guillaume La Selva vandt på TKO i 2. omgang





Fjervægt, kvinder, 6 omgange

Elena Gradinar (Rusland)-Nina Pavlovic (Serbien)

Elena Gradinar vandt med dommerstemmerne 2-0 (59-55, 57-57, 58-56)





Superletvægt, 8 omgange

Heva Sharif (Danmark)-David Munoz (Spanien)

Heva Sharif vandt med dommerstemmerne 3-0 (79-72, 78-73, 78-73)





Superletvægt, 4 omgange

Victor Ramon (Danmark)-Ezequiel Gregores (Argentina)

Victor Ramon vandt med dommerstemmerne 3-0 (40-36, 40-36, 40-36)





Cruiservægt, 8 omgange

Ditlev Rossing (Danmark)-Sviatoslav Svyryd (Ukraine)

Ditlev Rossing vandt på TKO i 1. omgang





IBF ungdomsmesterskab, superweltervægt, 10 omgange

Oliver Meng (Danmark)-Vasyl Kurasov (Ukraine)

Oliver Meng vandt med dommerstemmerne 3-0 (99-91, 99-91, 99-91)





Letsværvægt, 8 omgange

Jeppe Morell (Danmark)-Nikola Sjekloca (Montenegro)

Nikola Sjekloca vandt med dommerstemmerne 2-1 (75-76, 75-76, 78-73)





IBF verdensmesterskab, fjervægt, 10 omgange

Sarah Mahfoud (Danmark)-Brenda Karen Carabajal (Argentina)

- Jeg fik ramt hende meget godt. Jeg fik også holdt et godt pres, og det virkede ikke som om, hun synes det var specielt sjovt til sidst. Men det synes jeg, siger Sarah og griner endnu en gang højt.

Sherman guidede godt Hun havde fået at vide af træner Sherman Williams, at hun skulle bare gå amok med den højre hånd, og det skete også. Hver gang hun sendte en højre afsted, så råbte Sherman: »All day long. All day long.« Den skulle hun sende afsted hele tiden, hvis det stod til Sherman.

- Jeg kunne høre Sherman konstant. Selvom der var så mange mennesker og stemmer, så gik hans stemme i hovedet hele tiden. Han sagde de samme ting som til træning, siger Sarah, der kun har roser tilovers for den bahamesiske træner.

- Jeg synes, Sherman er helt fantastisk, og jeg er så glad for, at han har trænet mig op til denne kamp. Jeg følte mig også klar, siger bokseren, der fjollede rundt i ringen efter kampen.

- Han presser mig lidt. Man må godt synes, det er fedt. Det er okay at stå og danse oppe i ringen. Men når han gør det, så kan jeg også, siger Sarah med et kæmpegrin og fortsætter:

- Jeg ville aldrig gøre det, hvis ikke han havde startet. Han er bare en superfed person, for han er så selvsikker, og det smitter bare af.

Selvsikker og aggressiv Det var tydeligt for alle i salen, at der var stor forskel på Sarah Mahfoud ved seneste kamp i Hillerød og VM-kampen lørdag aften.

- Jeg er blevet mere selvsikker, mere hårdtslående og mere aggressiv, siger bokseren, der siger selvsikkert:

- Det bliver bedre det her. Bare vent - det bliver endnu bedre. Det er kun starten det her.

Nu står den på ferie Hun sluttede samarbejdet med træner Steen F. Sørensen i december måned, og nu tager Sherman Williams hjem. Der er ingen løsning lige nu på en daglig træner.

- Så langt har jeg ikke tænkt endnu. Nu skal jeg på ferie, siger Sarah og fortsætter:

- Jeg regner med, at når der er noget, så kommer han her, og ellers kunne det være megafedt at komme til Miami på træningslejr. Jeg har trænet, siden jeg var 14, så jeg ved godt, hvordan man holder en god grundform.

Steen F. Sørensen var ikke tilstede ved kampen, men han havde givet lyd fra sig inden kampen.

- Steen har sendt en sød besked, om at han ikke kunne være der i aften, for han ude at rejse med arbejdet. Han ønskede mig meget held og lykke, og han vidste, at jeg nok skulle blive verdensmester. Det var rigtig sødt, og jeg tager også en tur forbi dem og viser dem bæltet. De har været med til at føre mig derhen til, hvor jeg er i dag, siger Sarah Mahfoud, der allerede har booket en flybillet til hjemstavnen Thorshavn på Færøerne, hvor den står på ferie.