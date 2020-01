Rutineret herre til FC Helsingør

- Jeg er enormt glad for at få muligheden for at komme til FC Helsingør og være med i det projekt, som er ved at blive bygget op her. Jeg får muligheden for at arbejde med udvikling af unge mennesker med passion for fodbold, men jeg er først og fremmest fuldt fokuseret på at være målmand for klubben, siger Kevin Stuhr Ellegaard og fortsætter: