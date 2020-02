Det brændte på i begge ender af banen, da Rungsted vandt en kneben sejr over Odense. Foto: Mads Hussing

Rungsted tog 12. sejr i træk over Odense

Rungsted vandt, men mistede alligevel et point til top fire, da Odense først blev besejret i 4. periode.

Mens Odense kunne spille helt frit, så var Rungsted tvunget til at vinde. Især hvis holdet vil slutte i top fire, der giver nogle fordele i forhold til slutspillet.

Odense tabte 19 kampe i træk i begyndelsen af sæsonen, men i stedet for at resignere, så reagerede fynboerne ved at hente Jack Walker og Sam Povorozniuok.