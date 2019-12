Rungsted Seier Capital skal møde Rødovre Mighty Bulls igen søndag. (Arkivfoto) Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted fik lukket af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted fik lukket af

Sport Frederiksborg Amts Avis - 27. december 2019 kl. 22:30 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kamp efter kamp har Rungsteds forsvarsspil mindet om en si - med meget store huller.

Målene er raslet ind i stride strømme, og det var senest blevet til fem nederlag i streg til danmarksmestrene, der efterhånden var ved at komme under pres i kampen om i det mindste at blive de blandt de fire første i tabellen, inden kvartfinalerne går i gang.

Men fredag aften kom der endelig facon på tingene rent defensivt. Et stærkt svækket Rødovremandskab blev sat til vægs i en kamp, hvor det nærmest så ud som om spillerne stadig holdt fast i julefreden. Der var enkelte udvisninger i småtingsafdelingen.

Rødovres tilskuere bag det ene mål havde ellers lagt for med at rulle et stort banner ud med teksten: Hader Rungsted.

Men sådan virkede det bestemt ikke inde på isen.

Typisk nok havde Rungsted igen problemer med at komme ud af startblokkene. Der er stadig noget at arbejde med.

Det gav Rødovre lidt for meget plads, men effektiviteten hos hjemmeholdet var ringe, og Thomas Lillie i kassen behøvede ikke at spille en storkamp for at holde buret rent.

Rødovre skød og skød i et intenst minut efter et kvarters spil. Men så fik Rungsted pludselig spillet til at fungere og kontrollerede spillet i Rødovres zone.

Isligaen

Rødovre-Rungsted 0-2

(0-1, 0-1, 0-0)

Mål: 0-1: Nikolaj Rosenthal (15.37), 0-2: Rasmus Andersson (37.05)

Udvisninger: Rødovre 4x2, Rungsted 1x2.

Tilskuere: 1.645 (0-1, 0-1, 0-0)0-1: Nikolaj Rosenthal (15.37), 0-2: Rasmus Andersson (37.05)Rødovre 4x2, Rungsted 1x2.1.645 Og Nikolaj Rosenthal slog til på et soloridt, hvor han kørte rundt med pucken, før han smart skød fra en vinkel, hvor Rødovres målmand ikke havde en jordisk chance for at se skuddet, der røg ind ved nærmeste stolpe til 0-1.

Pudsigt nok kom to af Rødovres største chancer, da de selv havde en spiller udvist. Her blev det igen bevist, at Rungsted af og til tager for let på opgaven, så modstanderne får nogle store chancer. Men igen var den gal med effektiviteten hos Rødovre, der efter en lokal leders mening ikke havde været i stand til at score, om man så havde stillet et fodboldmål op.

Rødovre var meget venlige, da Rungsted kom på 2-0, mens Rødovre havde en spiller udvist. Rungsted angreb, men det så ud som om pucken var tabt. Hvorefter Rødovres Jonas Sass var så venlig at sende pucken direkte hen til Rasmus Andersson, der sagde tak for den forsinkede julegave og hamrede pucken i mål til 0-2.

De to hold mødes allerede igen i Hørsholm søndag aften, og med endnu en sejr ser det slet ikke så dårligt ud for Rungsted.