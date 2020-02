Tobias Jørgensen i fredagens kamp mod Lemvig-Thyborøn. Det blev en anden kamp onsdag i Holstebro. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland løbet over ende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland løbet over ende

Sport Frederiksborg Amts Avis - 05. februar 2020 kl. 21:50 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden spillede Nordsjælland sig tilbage i mændenes Håndboldliga. Sejren over Lemvig-Thyborøn hævede chancerne for at undgå nedrykning til 1. division betragteligt, men der er stadigvæk lang vej førend Nordsjælland er i sikkerhed.

Vejen blev endda lidt længere onsdag aften. Mens Nordsjælland fik en over snuden i Holstebro med et nederlag 33-23, så hentede den værste rival til den direkte nedrykning Lemvig-Thyborøn et vigtigt point mod de danske mestre Aalborg, da Nicolai Hviid med en scoring fem sekunder før tid gjorde det til 22-22.

Nordsjælland kan dog glæde sig over, at holdet er bedst i de indbyrdes kampe med Lemvig-Thyborøn. Det er et point værd, hvis de to hold skulle slutte på samme pointantal, når grundspillet er overstået.

Nordsjælland startede ellers ganske godt i Holstebro. Kasper Kisum viste, at han er helt fit for fight efter det abebid fra en ferie i Thailand, der sendte ham på hospitalet i januar. Han bragte tidligt i kampen Nordsjælland foran et par gange, og midt i 1. halvleg udlignede han også til 8-8.

Men derfra begyndte det at gå skævt for Nordsjælland. Gæsterne begyndte at få det svært over for Holstebro-forsvaret, og det gav hjemmeholdet en stribe kontraløb, som Magnus Bramming og Kasper Kildelund var gode til at effektuere.

Holstebro kunne således gå til pause med en femmålsføring, og det evnede Nordsjælland ikke at lave om på i 2. halvleg.

Her gik det nærmest fra ondt til værre. Andreas Nielsen reducerede kort inde i 2. halvleg til 18-13. Men så løb Matias Campbell ind i en udvisning. Holstebro vandt ganske vist kun overtalsperioden med et enkelt mål, men selv om Nordsjælland blev fuldtallige, så scorede hjemmeholdet yderligere tre mål i træk, og så var tingene sat på plads. Bagud 22-13 var der intet håb om et comeback.

Holstebro nåede at være foran med 14 mål ved stillingen 29-15, inden Nordsjælland mod slutningen fik hentet lidt ind igen.

En af de få opmuntringer var, at der blev spilletid til samtlige 16 mand i truppen. Her nåede den unge stregspiller Daniel Astrup Pedersen for anden kamp i træk at gøre god reklame for sig selv med tre scoringer, mens ellers var det nok højrebacken Jesper Dahl, der overordnet set stod stærkest i billedet for Nordsjælland.