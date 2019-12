Se billedserie Kasper Kisum fyrer underhånd af. Foto: René Larsen

Nordsjælland fik store tæv

Sport Frederiksborg Amts Avis - 04. december 2019 kl. 20:44 Af René Larsen

Det blev ikke i Gudme, at vendepunktet kom for Nordsjælland Håndbold. Det var også næsten for meget at forlange, og Nordsjælland var da heller ikke tæt på mod GOG, der efter exit i Champions League kun har ligaen at koncentrere sig om. Og det gjorde fynboerne ganske effektivt. GOG sejrede 34-21.

Nordsjællands cheftræner Simon Dahl havde til opgøret haft stor særlig fokus på angrebsspillet. Der skulle spilles med mange afleveringer og højt tempo, og den taktisk lykkedes bundholdet faktisk rigtig godt med i de første 20 minutter af opgøret.

Her havde Nordsjælland teten. Kasper Kisum lagde et stort tryk fra venstre back, og holdkammeraterne fulgte godt med. Nordsjælland havde en høj scoringsfrekvens over en bred kam, og Kisum kunne efter knap 20 minutters spil bringe sig foran 8-7.

Med lidt held kunne føringen også have været endnu større, for Nordsjælland havde haft enkelte angreb, hvor man spillede sig helt frem til 100 procents chancer som ikke blev udnyttet.

I forsvaret havde Nordsjælland godt styr på GOGs Lasse Møller, der før kamp ellers fik overrakt blomster for at være blive kåret til månedens spiller i november af Divisionsforeningen. I målet klarede Marcus Holmén storartet for sig.

Men efter de første 20 minutter gik en smule af dampen af fløjten angrebsmæssigt. Fejlene sneg sig ind, og de taktiske ændringer, som Simon Dahl forsøgte sig med fra bænken havde ikke den ønskede virkning. Nordsjælland forsøgte sig blandt andet med syv mod seks spil, men det gav mere bagslag med den høje fejlprocent.

I de sidste ti minutter af første halvleg var det kun Mathias Møller, der formåede at score to gange, og så kunne GOG på et kontramål i sidste sekund gå til pause med en seks-målsføring.

Det vidste Nordsjælland godt, at det ville blive svært at hente i 2. halvleg, og da GOG startede 2. halvleg med at score de to første mål, så gjaldt det i første omgang at holde skindet på næsen.

Men det gjorde Nordsjælland ikke rigtig. GOG-træner Nicolej Krickau lod de unge få chancen, og den tog de imod med stor appetit. Især Roskilde-opvoksede Emil Lærke tog godt for sig af retterne. Ham kunne man godt tænke sig at se på Nordsjællandske breddegrader, men han er nok allerede nu vokset uden for Nordsjællands rækkevidde.

Nordsjælland forsøgte også at give sine marginalspillere lidt spilletid og erfaring, men det var langtfra med samme succes. Det største bifald skal lyde til Nordsjællands trofaste publikum. Trods en bundplacering fyldte de lysegrønne trøjer godt op bag det ene mål i Gudme Hallen en mørk onsdag aften i december. De støttede uanfægtet deres hold gennem samtlige 60 minutter. Det var klasse.