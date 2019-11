Der har været meget at juble over for FC Helsingør i dette efterår, hvor holdet ligger klart nummer ét i 2. division, hvor der også kun er en oprykker. Foto: Mads Hussing

Morten Eskesen: Det er gået over al forventning

Det har været alt andet end kedeligt at følge med i FC Helsingørs gøren og laden de senere år. Oprykning fra 2. division til Superligaen og tilbage igen til 2. division. Efter at Christian Lønstrup havde været tilknyttet klubben en del år, så har FC Helsingør haft en del faste og midlertidige trænere siden Lønstrup stoppede i efteråret 2018, hvor holdet lå nummer fem i 1. division.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her