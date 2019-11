Oliver Møllenberg. Foto: Mads Hussing

Møllenberg tager kamp i Tyskland

Af René Larsen

Det glippede lige præcis for Oliver Møllenberg at blive den første danske junior-verdensmester, da den 18-årige letvægter i sin femte professionelle kamp kun fik uafgjort mod fransk-marokaneren Jaouad Belmehdi i en titelkamp under WBO, der ellers fik Gilleleje Hallen til at koge af begejstring i starten af oktober.

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke fik det bælte. Omvendt er jeg også utrolig stolt af den præstation, som jeg leverede. Jeg kom med alt, hvad jeg havde på det tidspunkt, siger Oliver Møllenberg, der efter titelkampen tog halvanden uges fri fra den daglige træning, da han ikke kunne løfte den venstre arm efter den hårde kamp over ti omgange.

Bokser ved stævne nær Kalsruhe

Siden har Oliver Møllenberg holdt formen ved lige, og inden længe skal den unge Gilleleje-bokser i aktion igen. Det kommer til at foregå i udlandet al den stund, at bokserens promotor Svend Rasmussen ikke har aktuelle planer om at lave et stævne på dansk grund efter boksestalden måtte aflyse et planlagt stævne i Herlev.

Oliver Møllenberg skal i stedet i kamp ved et stævne i den sydtyske by Bruchsal i nærheden af Karlsruhe den 7. december.

- Jeg glæder mig meget til den erfaring, det vil give at bokse et sted, hvor man ikke kender nogle i forvejen, siger Oliver Møllenberg.

Til opgøret rykker han op i den tungere vægtklasse weltervægt (67 kilo), hvor modstanderen bliver den 23-årige ungarer Tamas Horvath, der endda har bokset tre af sine 12 professionelle kampe i mellemvægt (75 kilo).

- Han er vant til at gå med nogle af de tungere drenge. Det bliver en udfordring, men hvis jeg vil noget med min boksning - og det vil jeg - så er han en modstander, som jeg skal besejre, siger Oliver Møllenberg.

Det siger den unge nordsjællænder efter at have studeret Tamas Horwaths rekordliste. Den tæller seks sejre og seks nederlag. Ungareren tabte senest på teknisk knockout til tyrkeren Yavuz Ertuk ved et stævne i Tyskland for lidt over en uge side. Horvath er således i karantæne frem til den dagen før den planlagte kamp mod Oliver Møllenberg, men det var heller ikke hvilken-som-helst modstander ungareren var oppe mod. Yavuz Ertuk har kun et nederlag i sine 28 professionelle kampe.

- Jeg har stor respekt for min kommende modstander. Jeg går til opgaven med fuld fokus, siger Oliver Møllenberg.

Speeder formen op i Sverige

Han sparrer til daglig med den nykårede U17 DM-sølvvinder Aslan Mahauri hjemme i Gilleleje, og i dag rejser han til det store internationale boksestævne i Borås i Sverige for yderligere sparring.

- Jeg prøver at speede kampformen lidt op. Jeg har kun kort tid til at forberede til den kommende kamp, siger Oliver Møllenberg.

Opgøret bliver hans sjette som professionel. Han er uden nederlag i de fem foregående kampe. Oliver Møllenberg bliver den eneste danske bokser ved stævnet i Bruchsal. Kommer Oliver Møllenberg hjem med en sejr, så er han den første fra Q-Pro-stalden, der i efteråret har vundet på udebane. Abdul Khattab og Mikkel »Pjatrøv« Nielsen har begge været i Belgien og tabt respektive titelkampe.