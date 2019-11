Mikkel Damsgaard blev omfavnet af sine holdkammerater fra FC Nordsjælland efter sit drømmemål mod Randers for en uge siden. Nu skal han og resten af holdet prøve at genskabe den præstation og for første gang i sæsonen vinde to kampe i træk. Foto: Scanpix

Artiklen: Let at vælge efter pragtpræstation

Let at vælge efter pragtpræstation

Fodbold: FC Nordsjælland har for første gang udtaget den samme trup to kampe i træk. Nu skal man genskabe præstationen mod Randers og forsøge også at vinde to kampe i træk.

Årsagen er den meget overbevisende sejr over Randers i sidste uge, hvor kronjyderne blev sat til vægs i samtlige 90 minutter og reelt slap billigt med et tabe 3-0 i Farum Park.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her