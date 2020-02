Knud Sørensen har i mange år været et af ansigter på Nordsjælland Håndbold. Han stopper som administrativ chef i klubben. Men han stopper ikke helt. Han vil nu være frivillig i Nordsjælland Håndbold. Foto: René Larsen

Lederprofil trækker sig i Nordsjælland Håndbold

Knud Sørensen stopper som administrativ chef i Nordsjælland Håndbold.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 18. februar 2020 kl. 21:30 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem de 15 år, som Nordsjælland Håndbold har eksisteret, så har det været med Knud Sørensen som den diskrete men effektive administrative chef. Han har aldrig været en del af rampelyset, men har virket som den olie, der har fået hele maskineriet til at køre glat.

Derfor er det også med beklagelse og vemod, at Nordsjælland Håndbold tirsdag kunne offentliggøre, at Knud Sørensen stopper som administrativ chef ved sæsonens udgang.

- Vi har det nok som de fleste andre svært ved at forestille os et Nordsjælland Håndbold uden Knud ved roret, så vi skylder alle Knud en kæmpe tak for indsatsen - og vi håber, at denne sæsons indsats belønnes med en fornyelse af ligapladsen, skriver Nordsjælland Håndbold i en orientering til klubbens partnere.

Knud Sørensen begrunder sit stop med, at alderen er ved at trykke.

-Jeg kan mærke, at man jo ikke bliver yngre. Det har blandt betydet, at det kan knibe at sove op til de større arrangementer, og så er jeg begyndt at tjekke opgaver flere gange - af frygt for at glemme noget, skriver Knud Sørensen til bestyrelsen.

Egentlig var Knud Sørensen ved at stoppe allerede i sommer, men udsigten til at være en del af holdet, der skulle gøre livtag med den nye Royal Stage i Hillerød fik den erfarne leder til at tage en tørn mere, og selv om han stopper som administrativ leder, vil han fortsat være en del af håndboldklubben. Han har meldt sig til det store korps af frivillige, der hjælper til ved diverse arrangementer.

- Nordsjælland Håndbolds bestyrelse har i lyset af Knuds beslutning og resultaterne af bestyrelsesseminariet i november besluttet, at vi vil søge at finde en ny »halvtidsmedarbejder« til administrationen, med ansvaret for koordinering og kommunikation med alle NHs interessenter. Bestyrelsen er samtidig gået i gang med en samlet vurdering af hvordan de opgaver, der er i en forretning som NH løses bedst muligt, så alle de opgaver Knud har taget hånd om, fortsat bliver løst forsvarligt, lyder det fra ligaklubbens bestyrelse.