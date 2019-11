Farum/FCN sendte Brøndby ud af pokalturneringen. Nu venter Fortuna Hjørring i semifinalen til marts næste år.

Krads lodtrækning til Farum/FCN

Sport Frederiksborg Amts Avis - 25. november 2019 kl. 16:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag leverede Farum/FC Nordsjællands kvinder en artig overraskelse, da de sendte Brøndby ud af pokalturneringen med en sejr på 2-1.

Nu venter endnu et bjerg, der skal bestiges, hvis nordsjællænderne skal spille sig i pokalfinalen. For mandag blev der trukket lod til semifinalen, som spilles over to kampe, og den endte med et opgør mod Fortuna Hjørring.

De to kampe afvikles 14. og 21. marts, hvor efter sæsonens starter ugen efter.

Og måske det kan ende som en fordel for Farum-holdet. For i går meddelte Fortuna Hjørring, at man skal have ny cheftræner. Amerikanske Carrie Kveton har fået et tilbud fra en udenlandsk klub, som Fortuna Hjørring ikke ville stå i vejen for, og derfor er cheftræneren løst fra sin kontrakt et halvt år før tid.

- Carrie har lavet et godt og solidt arbejde med holdet og vore unge spillere. Vi havde gerne set, at hun - i det mindste - havde kørt sæsonen ud, hvilket hendes kontrakt er baseret på, men når hun har et ønske om at stoppe nu, så vil vi ikke spænde ben, siger Fortunas sportschef Peter Enevoldsen til klubbens hjemmeside.

- Da hendes beslutning var en overraskelse, har vi naturligvis ikke en afløser på plads, men jeg er overbevist om, at det lykkes i god tid, inden vi i foråret skal i gang med at jagte guld og forsvare pokalmesterskabet. Med den ungdomssatsning, Fortuna er udtryk for, vil jobbet som klubbens cheftræner være attraktivt.

I den anden semifinale mødes KoldingQ og FC Thy/Thisted.

Pokalfinalen spilles store bededag, 8. maj 2020.