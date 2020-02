Selvom FC Helsingør ligger klart i spidsen for 2. division, så er holdet blevet forstærket vinteren over. Foto: Mads Hussing

Konkurrencen skærpes i FC Helsingør

Udover at der nu er fire angribere til to pladser, så er det ikke den eneste grund til, at der kan være langt til spilletid for flere af folkene.