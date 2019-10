Klarsyn i Nordsjælland

- Det er aldrig sjovt at tabe, og aldrig sjovt at tabe stort. Og tabe stort på hjemmebane er slet ikke sjovt. Det var hele tre ting, der ikke var så rare, men egentlig er vi ikke utilfredse med så mange ting i vores præstation, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl om nederlaget til TTH Holstebro.

Stemningen var lidt mat i Helsingør Hallen, da Nordsjælland for halvanden uge siden fik en ordentlig en på sinkadusen af TTH Holstebro. Et nederlag på 14 mål foran eget publikum kunne nok få panderynkerne frem hos de fleste.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her