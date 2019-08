Se billedserie Mads Døhr Thychosen blev kastet direkte ud i det på træningsbanen i Farum. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Intet af rafle om for Thychosen

Sport Frederiksborg Amts Avis - 10. august 2019 kl. 09:47 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny klub, ny landsdel og ny hverdag.

Sådan er det for 22-årige Mads Døhr Thychosen, der i denne uge »landede« i Farum og Right to Dream Park som ny mand på højrebacken.

Torsdag havde han første træning med holdet, og lørdag vil vise, om han allerede kommer i spil til en plads i truppen mod Silkeborg søndag.

Men der er også andre ting at tænke på en fodbold, selv om man ernærer sig som fodboldspiller.

- Jeg har min lejlighed i Vejle, så vi skal have fundet ud af, hvordan vi får flyttet tingene over i en lejlighed herovre. Det er der heldigvis mange søde mennesker her i klubben, der gerne vil hjælpe med. Det er lidt specielt, at ens hverdag nu bliver vendt om. Men det er jo noget, jeg har ønsket mig, så jeg er glad for, at det endelig er sket, siger Mads Døhr Thychosen til Frederiksborg Amts Avis.

Helt ukendte forhold er det dog ikke i FC Nordsjælland. Interessen for skiftet har været gensidig over noget tid, og FC Nordsjælland luftede allerede i vinters interessen for højrebacken, da der var udsigt til, at Karlo Bartolec skulle væk.

Men samtidig kender Mads Døhr Thychosen et par af FCN-spillerne - ikke mindst den nu næst-senest ankomne, Kian Hansen.

- Jeg kender Peter Vindahl Jensen og Magnus Kofod fra landsholdet, og så selvfølgelig Kian, der jo lige har forladt FC Midtjylland. Der havde vi det heldigvis godt sammen, så det får vi forhåbentlig igen, griner han og fortsætter:

- Jeg har selvfølgelig spurgt Kian til, hvordan her er, og han sagde kun positive ting om det - lige som alle andre, jeg har snakket med. Så der var ikke så meget at rafle om, da tilbuddet kom. Kian invitererede også på aftensmad i aftes efter lægetjekket onsdag aften.

I FC Nordsjælland skal han prøve for alvor at få luft under vingerne på en karriere, der for få år siden tiltrak stor opmærksomhed fra flere store, europæiske klubber. Ikke mindst på grund af ungdomslandskampe og kampe for FC Midtjylland i ungdommens Champions League.

Men det seneste år er det ikke blevet til den spilletid, Mads Døhr Thychosen havde håbet på.

- Der blev kigget for lidt min vej, hvis det stod til mig. Joel Andersson (som FCM bruger på højreback, red.) er også en dygtig spiller, men jeg må tænke på min egen karriere og udvikling. Jeg er et sted, hvor jeg skal til at spille nogle flere kampe. Det håber jeg, jeg kommer til her i Farum, så jeg får vist, hvor god jeg er, siger FC Nordsjælland nye nummer to.

Han regner også med at kunne bidrage til en kultur, der er drejet fuldstændig ind på at vinde.

- Jeg kommer fra en vinderkultur, og jeg har stort set vundet noget, hvert år jeg har spillet i FC Midtjylland. Der er mange unge spillere her, men vi går ud for at vinde, og det gør jeg også. Jeg sætter en stor ære i at vinde, og det er jeg sikker på, at folk her i klubben nok skal få at mærke, siger Mads Døhr Thychosen og fortsætter:

- Jeg forventer, at jeg kommer til at udvikle mig sindssygt meget her i klubben. Det er et af de bedste steder til at udvikle unge spillere, og det har jeg søgt, og så har jeg søgt en klub, der vil mig rigtig meget. Det kan jeg mærke, at FCN vil.

- Jeg har set holdet spille et par gange og nu også trænet med dem, og det er nogle dygtige spillere. Vi skal bare lige spilles sammen, så skal det nok blive rigtig godt.

Mads Døhr Thychosen har endnu sin første Superligakamp til gode i denne sæson, men siger selv, at han er fit og klar til at spille, hvis der bliver peget på ham.