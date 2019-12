Ian Marko Fog kan blive en konkurrent til Nordsjælland i næste sæson. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ian Marko Fog til Sydhavsøerne

Sport Frederiksborg Amts Avis - 15. december 2019 kl. 17:57 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som landet ligger nu, så skal Nordsjælland Håndbold spille 1. division efter sommerferien, og så er der lagt op til et pikant gensyn med en af klubbens gamle profiler. Tidligere Nordsjælland-spiller og cheftræner gennem seks sæsoner, Ian Marko Fog, kunne nemlig søndag afsløre, at han er ny træner for Team Sydhavsøerne fra næste sæson.

- Det er i mine øjne et kæmpe scoop, at det er lykkedes at tilknytte Fog og i de indledende snakke, var der da heller ikke meget, der tydede på, at det ville ende ud, som det gjorde. Men jo mere jeg foldede ud af, hvordan vi gør tingene, jo mere interesseret blev han - især området omkring det fysiske setup og den kommercielle del trak i retning af, at interessen steg, siger sportschef i Team Sydhavsøerne, Morten Juul til klubbens hjemmeside.

Efter at være stoppet i Nordsjælland Håndbold har Ian Marko Fog fungeret som håndboldkommentator. Han har ikke lagt skjul på, at ambitionen på sigt er at blive træner i tysk håndbold, hvor han selv spillede en årrække. Men så længe hans døtre er så unge, som de er, så har han valgt at blive øst for Storebælt.

- Team Sydhavsøerne er et valg som passer perfekt til min nuværende situation, hvor jeg er afhængig af min bopæl. Jeg kommer med kæmpe ambitioner, men ved jeg ikke kan gøre det alene. Mit mål er at samle hele Lolland-Falster, et hold, der med tiden skal være fast bestanddel i ligaen. Vi skal på Danmarkskortet, og det kræver vanvittigt hårdt arbejde, siger Ian Marko Fog og fortsætter:

- Der er en god base på holdet, der er også brug for forstærkninger. I samarbejde med den sportslige ledelse, håber jeg, vi kan tiltrække spillere, der kan gøre en forskel.

46-årige Ian Marko Fog har lavet en to-årig aftale med Team Sydhavsøerne. Holdet ligger efter denne weekend på en sjetteplads i 1. division - men kun to point fra en tredjeplads, der giver mulighed for at spille kvalifikation til ligaen.