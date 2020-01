Jeppe Hjorth tager et par sæsoner mere i HØJ. Foto: HØJ Elitehåndbold

Hjorth forlænger i HØJ

Sport Frederiksborg Amts Avis - 30. januar 2020 kl. 06:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er en højdespringer af rang og har et skud af en anden verden, når det sidder der.

Det er man sikker på, at det gør fremover i HØJ, hvor man netop har forlænget aftalen med Hjorth for to sæsoner mere.

- Jeg føler fortsat, at HØJ er det rigtige sted for mig og min udvikling både som håndboldspiller og som person. Jeg synes, klubben, holdet og jeg selv er inde i en rigtig spændende udvikling, det vil jeg gerne være en del af og bidrage til også de kommende år. Blandt mine egne mål for fremtiden er at udvikle mine kompetencer i defensiven og bygge på min fysik, så duelspillet bliver bedre, siger Hjort i forbindelse med kontraktforlængelsen.

Heri siger cheftræner Jesper Fredin:

- Jeg er utrolig glad for, at Jeppe har valgt at fortsætte sin udvikling i HØJ Elite. Jeppe har gennem de seneste sæsoner udviklet sig rigtig godt, og alt tyder på, at hans udvikling fortsat vil stige eksponentielt. Jeppe har nogle særlige spidskompetencer, man ikke ser så ofte.

- Han er ekstremt spændstig og har en fantastisk skudafvikling. Og så er han jo et af vores lokale håndboldtalenter og et afkast af det flotte talentarbejde, der bliver lavet i foreningen HØJ Håndbold. Jeppes store engagement i klubben sammen med hans særlige kompetencer gør ham så afgjort til en publikumsfavorit, og vi glæder os alle sammen over, at »Herslev« fortsat skal være i HØJ Elite. Ikke mindst glæder jeg mig personligt over at skulle træne Jeppe også de kommende i hvert fald 2½ år, siger træneren.

Derimod siges der farvel til venstre back´en Frederik Skoda efter denne sæson, som altså bliver denne ene i klubben.

Skoda har døjet en del skader og stopper nu i HØJ, hvortil han kom i sommers fra Randers. a-kam