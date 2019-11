Lokale spillere som Marinus Due Grandt skal i fremtiden kunne blive tilbudt bedre vilkår og måske endda en kontrakt i Hillerød Fodbold. Derfor har klubben nu ansat en sports- og salgsdirektør på fuldtid. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød skifter til næste gear

05. november 2019

Kontraktfodbold i 2021. Det er målet for Hillerød Fodbold, men den slags kræver både organisation og penge.

Derfor har klubben fra midten af Nordsjælland taget et stort skridt ind i fremtiden ved at ansætte sin første fuldtidsmedarbejder. Valget er faldet på den nuværende sportschef, Jackie Rasmussen, der per 1. december bliver ny sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold.

Jackie Rasmussen spillede indtil for halvandet år siden selv med på førsteholdet i Hillerød, inden han overgik til rollen som sportschef, og nu skal han så stå i spidsen for klubbens ambitioner om at skaffe midler til at blive kontraktklub, mens man samtidig vil komme med nye tiltag i forhold til at forbedre klubbens talentudvikling og samarbejdet med de andre klubber i og omkring Hillerød.

- Mange af opgaverne er blevet løst af frivillige indtil videre, men det er opgaver, der fylder og kræver meget. Samtidig handler det om, at vi skal have lavet en samlet pakke, der ikke kun drejer sig om vores førstehold. Det drejer sig også om ungdomsholdene, vores aktiviteter med DGI og handicapfodbold. Der er mange historier om Hillerød Fodbold, som vi skal have fortalt, siger Jackie Rasmussen.

Det sjoveste i verden

Han ser selv skridtet til at blive ansat i Hillerød Fodbold som »naturligt«.

- Jeg skal arbejde fuldtid med det, jeg synes, er det sjoveste i hele verden. Der venter en stor opgave, og det bliver hårdt. Men også sjovt.

- Hillerød er hovedstaden i Nordsjælland. Det er der måske nogle oppe nordpå, der er uenige med os i, men her er vi tæt på det hele. Så vi skal i gang, og så må vi se, hvor hurtigt, det går. Jeg tror på, at klubben ser markant anderledes ud om tre år, siger Jackie Rasmussen.

Her håber man ikke mindst at kunne tilbyde sine spillere en form for kontrakt, så de ikke behøver bruge fritiden på at arbejde, men i stedet kan dedikere sig endnu mere til at spille fodbold, hvilket så gerne skulle give et sportsligt afkast på banen.

Hillerød Fodbold har ikke helt overblik over, hvor mange penge, det vil kræve. Det vil møder med DBU inden for den nærmeste fremtid afklare.

- Vi vil gerne gøre det rigtigt fra start, og vi gør det ikke for at være det næste led i »Københavner-ekspressen«, så Hillerød bliver næste skridt, hvis man ikke kan få penge for at spille i Skovshoved eller en af de andre klubber. Kontraktfodbold skal være med til at kunne sikre os, at vi kan holde på nogle spillere og samtidig kunne stille krav til dem den anden vej, siger formand i Hillerød Fodbold, John Frantzen.

- Når vi snakker med vores nuværende partnere i klubben, så er beskeden også, at vi skal lade være med at gøre som alle de andre, der bare graver et økonomisk og henter spillere, som ingen kender. Vi skal lave noget, der holder.

Vigtig sidste kamp

Hillerød Fodbold har fået et fint afsæt til at komme ud og lede efter endnu større lokal opbakning, efter man sidste år havde besøge af Brøndby og i år FC København i pokalturneringen. Begge kampe med 3000 tilskuere på lægterne. Den interesse skal man prøve at bygge videre på.

Lige for ligger dog arbejde med klubbens nuværende førstehold, som kun har fået ét point i de seneste seks kampe.

- Vi skal have truppen til forårets kampe på plads, og så begynder arbejdet med nye partnere og netværk. Lige nu skal vi have samlet truppen op, pumpet lidt selvtillid ind i dem og så give den alt, hvad den kan trække, i den sidste kamp mod Slagelse. Det er den sidste kampe, man husker i vinterpausen, siger Jackie Rasmussen.