Send til din ven. X Artiklen: Helsingør-træner: Noget af en rutchetur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør-træner: Noget af en rutchetur

Sport Frederiksborg Amts Avis - 10. november 2019 kl. 21:32 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingørs træner Morten Eskesen måtte alle følelserne igennem i udekampen mod Avarta, der blev vundet med 2-1 på to sene scoringer af Helsingørs angriber Jeppe Kjær, der dermed kom op på 15 mål i efteråret.

Målene kom først til allersidst, og derfor kalder Morten Eskesen kampen for en rutchetur.

- Hold kæft, det var fedt. Det er sådan nogle kampe, hvor man kæmper og kæmper, og man venter på den der forløsning. Kommer det eller kommer det ikke? spørger Morten Eskesen.

Der kom to mål, og det er ikke tilfældigt, at Helsingør pressede videre, selvom de udlignede sent i kampen.

- Vi talte i pausen om, at vi går efter sejren, uanset hvor sent vi udligner. Så scorede vi senere, end jeg havde håbet på, siger Morten Eskesen, der på hjemmebane kun har tabt to point, mens holdet på udebane har tabt fem point.

- I går blev der spillet 11 2. divisionskampe. Der er ét hold, der vinder på udebane. Det er bare for at sige, at det er svært at vinde på udebane. Vanløse taber også i Skovshoved, så det er bare svært. Avarta er også bedre hjemme, og det er vi også, siger Morten Eskesen, der fik en kamp, som han forventede.

- De er godt trænet hold, og de er godt organiseret. Jeg har været ude at se dem nogle gange, og det, de viser i dag, det er også det, vi forventede. De kører på omstillinger, og vi kører på for at score nogle mål. Vi skulle bare ikke være kommet bagud, men det gjorde vi, siger træneren, der var glad for det meste han så i løbet af kampen.

- Jeg synes, vi spiller en fornuftig kamp i forhold til at komme på kanterne. Vi håbede lidt på, at de ikke kunne stå imod i 2. halvleg, fordi de blev trætte, og vi så fik mere plads, siger Morten Eskesen.

Den plads kom først i de sidste ti minutter, hvor Helsingør havde lagt et tungt pres i over en halv time. Og så kom de to mål også.

- Det er helt vildt. Det er det, man står og håber på. Man står 90 minutter og håber, og vi havde mulighederne inden, så jeg synes, det er fortjent, siger træneren, der har set sit hold vokse i løbet af efteråret.

- Vi får lagt på som hold. Det her er sådan noget, vi kommer til at møde igen i foråret på udebane. Vi møder hold, der er gode til at organisere sig, siger Eskesen.