Emil Erbas da han sammen med FC Helsingørs daværende direktør Janus Kyhl skrev under på en kontrakt. Nu er de begge fortid i klubben.

Helsingør lader fem spillere gå

Sport Frederiksborg Amts Avis - 14. januar 2020 kl. 16:03 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. divisionsklubben FC Helsingør har en meget bred trup, og det har topholdet fortsat, selv om klubben tirsdag kunne offentliggøre, at fem spillere er sorteret fra truppen

Det drejer sig om de to canadiere Kunle Dada-Luke og Kembo Kibato, amerikanerne Aydan Bowers og Jeremy Rafanello, samt Emil Erbas.

- Vi har her i vinterpausen haft en del møder i den sportslige ledelse om truppens tilstand og fremtidsperspektiverne i den. De fire nordamerikanske spillere blev oprindeligt signet til at spille under vores forhenværende træner Omid Namazi, der spiller en lidt anden type fodbold, end vi som klub ønsker at spille fremadrettet. Alle fire har fået en ærlig chance for at vise sig frem for Morten Eskesen i den daglige træning, og de har alle leveret en god og professionel indsats, forklarer FC Helsingørs direktør, Jim Kirks i en pressemeddelelse.

Heri lyder det videre:

- Ingen af de fire har fået spilletid i efteråret, og vi har i samråd med spillerne og deres agenter blevet enige om, at både de og FC Helsingør er bedre stillet ved at de kan komme ud og søge muligheden for at spille fast andre steder, frem for at de skal bo tusindvis af kilometer hjemmefra uden at være i betragtning til regelmæssig spilletid.

- For Emils vedkommende handler det også om spilletiden. Han er kommet lidt i klemme i, at vi har haft 2. divisions nok stærkeste midtbane i efteråret, og sine mange kvaliteter til trods har han ikke haft mulighed for at spille regelmæssigt, så han har bedt os om en ophævelse af kontrakten, og det vil vi ikke stå i vejen for. Emil har været klubben en god holdspiller, og vi ønsker ham og de andre fire al muligt held og lykke med karrieren fremover.