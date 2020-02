Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Halv sejr i Helsingør

Frederiksborg Amts Avis - 11. februar 2020 Af René Larsen

Nordsjælland slap ikke væk fra sidstepladsen, men til gengæld hentede Nordsjælland for anden gang i træk og blot anden gang i denne sæson point på hjemmebane, og dermed lever nordsjællænderne stadig i håbet om at få en sæson mere i Håndboldligaen.

Det blev igen det store drama, som publikum efterhånden er forkælet med. I modsætning til det modsatte opgør i Fredericia i oktober var der masser af spænding helt frem til slutfløjtet. Opgøret endte 25-25

Opgøret blev sat i gang med nogle minutters forsinkelse. Noget af det konfetti, der blev fyret af, viklede sig ind i lysarmaturerne i loftet i Helsingør Hallen, og observatør Claus Adelgaard ville ikke sætte kampen i gang, inden de blev fjernet.

Medens TV2 Sporten trippede for at få sat den direkte transmission i gang forsøgte de frivillige hjælpere at få konfettien fjernet. Det var sværere, end det lige lyder, men kampen kom dog i gang, da der blev tryllet en stige frem.

Med TV's tilstedeværelse havde dommerne Per Olesen og Claus Gramm Pedersen også mulighed for at kigge tvivlskendelser efter, og VAR-muligheden blev brugt to gange i 1. halvleg.

Første gang ved stillingen 7-7, hvor Rune Schrøder hamrede bolden på underkanten af overliggeren, og dommerparret var hurtige på aftrækkeren. De ville kigge situationen igennem, og tv-billederne viste, at bolden nåede at være inde over stregen, inden den sprang i spil igen.

Senere hamrede en storspillende Kasper Kisum bolden i nettet til reducering 11-12. Men samtidig gik han durk i gulvet ramt af et venstrestød til kæben af Nicolaj Mehl. Det udløste et direkte rødt kort til Fredericia-spilleren, uden at det dog ændrede kampens karakter af den grund.

Der blev givet og taget af et godt hjerte i begge ender, og det var kun ved stillingen 12-10 til Fredericia, at et af de to hold havde en to-målsføring i 1. halvleg. Den føring blev i øvrigt skabt på tre mål i træk af Rune Andersen.

Men Nordsjælland kom halvskidt ud til 2. halvleg, og da Fredericia scorede i gæsternes to første angreb, så var østjyderne pludselig foran 15-12.

Men Nordsjælland lod sig ikke frustrere. To mål i træk af Jesper Dahl gjorde det til 17-17, og yderligere to scoringer vendte op og ned på det hele med en Nordsjælland-føring 19-17. Den øgede Jesper Dahl til en tremålsføring 23-20 med 12½ minut igen.

Det lå til Nordsjælland da Fredericias Jesper Lindgren ved stillingen 23-21 pådrog sig en to minutters udvisning. Men Nordsjællands overspil forkrampede fuldstændig. I stedet udlignede Fredericia til 23-23, og østjyderne nåede også at være foran 24-25, inden Tobias Jørgensen udlignede til 25-25.

Med 3½ minut igen var der masser af muligheder til begge hold til at afgøre kampen. Men der blev ikke scoret flere mål. Jesper Dahl skød over for Nordsjælland med ti sekunder igen og en dommerarm løftet. Fredericia havde en sidste mulighed, og det var også tæt på. Martin Bisgaard fik afsluttet, men en super parade af Frederik Andersson i Nordsjælland-målet sikrede et vigtigt point.