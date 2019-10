Mohammed Kudus skal levere varen i aften, hvis FC Nordsjælland skal gøre sig forhåbninger om at komme videre til næste runde af pokalturneringen. Men det ser svært ud, for det gælder en udebanekamp i Nordjylland på græs, og FC Nordsjælland må stille op uden tre U21-landsholdsspiller. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hård vej mod pokaltriumf

For selv om FCN ikke har spillet et sekunds pokalfodbold endnu i denne sæson, så ser vejen til pokalfinalen i de varmere måneder både lang og hård ud.

Skulle FC Nordsjælland ende sæsonen med at hæve pokalen som beviset på at have vundet pokalturneringen, så er der ingen tvivl om, at det vil være en fortjent sejr.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her