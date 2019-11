Håndbold-forretningen er i balance

- Vi er rigtig glade for at komme ud med et overskud. Det er en vanvittig hård kamp at komme i plus, siger næstformand Jørn Blom Hansen.

- Ved indgangen til sæsonen var det vores mål at komme ud med et overskud på omkring 340.000 kroner. Det ville øge vores egenkapital, og derved ville vi også have mulighed for at udvide grundlaget for at indgå spillerkontrakter og derved løfte klubben til en højere hylde. Som det ser ud nu, så vil vi i næste sæson have et budget, der er på et tilsvarende niveau som i denne, siger Jørn Blom Hansen.