HØJ kom aldrig over katastrofestart

Sport Frederiksborg Amts Avis - 15. februar 2020 kl. 18:08 Af René Larsen

Et nederlag på 32-25 til Team Sydhavsøerne kunne lyde tilforladeligt i HØJ-ører, men det var det på ingen måde i lørdagens 1. divisionskamp i Jyllinge Hallen. Hovedparten af de 425 tilskuere krympede sig, mens Sydhavsøerne havde en fest.

Det hele var afgjort nærmest inden opgøret var kommet i gang. HØJ måtte tage timeout efter mindre end 12 minutters spil bagud hele 7-1.

Tænkepausen gav ikke rigtig udbytte. Bare tre minutter senere måtte HØJs cheftræner Jesper Fredin endnu en gang lægge timeout-kortet bagud 8-2.

Heller ikke et forsøg på at spille 7-mod-6 løste op for HØJ, og inden der var spillet 20 minutter var det nærmest overstået, da Jonas Corneliussen kunne score i tomt mål til 12-2-føring til Sydhavsøerne.

Egentlig var HØJ startet godt i forsvaret. I kampens første minutter havde Sydhavsøerne det svært over for et aggressivt HØJ-forsvar. Men efter et umådeligt langt angreb og armen oppe hos dommerne, så scorede Kristian Lund på absolut sidste mulighed, inden fløjten ville lyde for passivt spil.

Målet virkede lidt som en mavepuster, som HØJ tog med sig ned i den anden ende af banen. For problemet var i første række HØJs angrebsspil. Det fungerede slet ikke. En skadet Jeppe Hjorth spillede kun de første minutter af opgøret, og Morten Slundt sled sig igennem kampen på halv kraft med vedvarende skulderproblemer, og et febrilsk HØJ-hold forcerede med overgearede indspil mod stregen. Det gav Team Sydhavsøerne gode betingelser for at løbe kontra, og det gjorde de så.

To viljestærke scoringer af franske Dorian Vallet til 5-13 gav mulighed for et comeback, da Sydhavsøernes Frederik Sørensen pådrog sig en to minutters udvisning. Men det forsømte HØJ ved at tabe overtalsperioden 2-1, og så måtte hjemmeholdet gå til pause nede 8-18.

1. division, mænd

HØJ-Team Sydhavsøerne 25-32 (8-18)

HØJ: Dorian Vallet 7, Emil Bramming 6, Philip Kempf 2, Gustav Falholt 2, Mikkel Leth 2, Jakob Stork 2, Frederik Lundgaard 2, Morten Slundt 1, Villads Raahauge 1.

Team Sydhavsøerne: Kristian Lund 9, Jonas Corneliusen 8, Mikkel Kaagaard 5, Nicklas Petersen 4, Lauritz Leger 2, Nicklas Bomholt 2, Andreas Stryger 1, Jonas Løkken 1.

Udvisninger: HØJ 3 (Villads Raahauge, Philip Kempf, Dorian Vallet), Team Sydhavsøerne 3 (Nicklas Petersen, Lauritz Leger, Frederik Sørensen)

Stillingen undervejs: 1-1, 1-7, 2-12, 5-13, 6-15, 8-18, 11-18, 12-21, 17-25, 21-29.

