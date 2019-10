Se billedserie Joakim Dam gjorde det til 1-0 i Hørsholms sejr på 3-2 ude over Værebro. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Fuld gevinst i topstrid

Sport Frederiksborg Amts Avis - 25. oktober 2019

Hørsholm/Usserød er gået i udbrud i toppen af Serie 1 pulje 1 efter det fredag aften blev til en udesejr over nummer to i rækken, Værebro.

Med sejren fører Hørsholm nu med otte point inden weekendens resterende kampe.

- Vi slipper af sted med tre point, og det er godt, for man kan godt se, at når Værebro er opsat og gerne vil spille, så har de nogle rigtig gode spillere. Så vi er glade for at få de tre rigtig vigtige point, siger Hørsholms træner Christian Mouroux.

Kampen måtte udsættes et kvarters tid, da der var bøvl med banebooking på AB's kunstgræsbane.

Det virkede Hørsholm mest påvirkede af, men alligevel lykkedes det at lave to hurtige mål. Først fik Joakim Dam serveret bolden af Værebro-keeperen, og så stod det 1-0 til gæsterne. Det blev 2-0 kort efter, da Frederik Weibel satte støvlen på et skud udefra.

- Jeg er lidt ked af optakten til kampen, og det virkede vi lidt mærkede af. Men vi fik startet godt og kom hurtigt på 2-0. Så fik de et chok, og så begyndte de at spille. De får lidt for meget plads - også på deres dødbolde, konstaterer Christian Mouroux.

Reducering Han måtte se hjemmeholdet reducere til 1-2 efter en dødbold, hvor Victor Andersen snurrede rundt om sig selv og sparkede bolden i kassen.

Værebro var tæt på at udligne kort inde i anden halvleg, men Hørsholms Gabriel Petersen fik reddet et forsøg på stregen, og derefter var det gæsterne, der var tæt på i flere omgange. Især ved Frederik Weibel.

Han sendte første et brækkende skud på mål, som blev reddet, inden han afsluttede et bandespil, som også blev reddet. Det kunne have afgjort kampen.

I stedet begyndte hjemmeholdets Ercan Demirbas og lynhurtige Malik Akbina at røre på sig med flere kontrastød i fuld fart.

Underligt nok kom udligningen efter 67 minutter på et hovedstød fra Malik Akbina i en periode, hvor Værebro var en mand i undertal på grund af et gult kort til Mourad Saidi. Han fik også raget gult kort nummer to og dermed et rødt kort til sig seks minutter før tid, men der var Hørsholm allerede kommet foran.

David Nørlund Müller kom af sted ned bag hjemmeholdets bagkæde og sendte bolden i mål med et kvarter igen.

Gode redninger Mod slutningen kom Hørsholms målmand Louie Ottosen i fokus - på en god måde. Først reddede han et skud fra Martin Blink, og siden kom han i vejen for en friløber til Malik Akbina, der ellers var alene igennem.

Men Hørsholm holdt stand og satte alle tre point på kontoen.

Serie 1, pulje 1

VB 1968-Hørsholm 2-3 (1-2)

Mål: 0-1: Joakim Dam (5), 0-2: Frederik Weibel (10), 1-2: Victor Andersen (15), 2-2: Malik Akbina (67), 2-3: David Nørlund Müller (75)

