Mikkel Damsgaard og FC Nordsjælland spillede tirsdag træningskamp mod FC Roskilde fra 1. division. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Fra Jyllinge over Farum og til Serie A

Sport Frederiksborg Amts Avis - 06. februar 2020 kl. 12:17 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommers sendte FC Nordsjælland Andreas Skov Olsen til Bologna, og nu har klubben solgt endnu et af sine store talenter til italiensk fodbold.

19-årige Mikkel Damsgaard skal til Sampdoria i byen Genoa til sommer og er blevet udstyret med en kontrakt til sommeren 2024, men bliver altså i FC Nordsjælland sæsonen ud. Han har spillet 77 kampe for FC Nordsjælland - trods sin unge alder - men når altså en god bid flere, inden han lægger den røde FCN-trøje fra sig.

- Min fremtid er nu på plads, og jeg ved, jeg til sommer skal til en klub som rigtig gerne vil have mig, og som jeg fik bekræftet alle de gode indtryk omkring, da jeg besøgte dem. I Sampdoria er der gode mennesker, og det er en spændende klub. Når det er sagt, så glæder jeg mig til at spille sæsonen færdig her i Nordsjælland, for det betyder meget for mig at kunne slutte ordentligt af og vise, hvor meget denne her klub betyder for mig. Jeg elsker fodbold, og jeg glæder mig til at kunne spille endnu flere kampe og længere tid i klub, som jeg har nydt at spille i lige siden jeg kom til som dreng, siger Mikkel Damsgaard i en pressemeddelelse.

Tidligt fra Jyllinge

Han er oprindeligt fra Jyllinge, men kom tidligt til FC Nordsjælland og har været igennem hele det nordsjællandske talentsystem.

Han begyndte at røre på sig i forhold til Superligaholdet allerede som 17-årig i 2017, hvor han debuterede i Superligaen, og da han så lavede hattrick i en træningskamp i vinteropstarten 2018, blev han for alvor et navn, FCN-fansene holdt øje med.

Siden har han været så godt som fast inventar på FC Nordsjællands hold, og mens det kneb med at få lavet mål i de første to sæsoner, han spillede, så har han i denne sæson scoret seks mål - blandt andet et par flotte langskudsmål - og et fra egen banehalvdel.

Det bedre »slutprodukt« har bidraget til den store interesse for Mikkel Damsgaards talent i udlandske klubber, og det har bare været et spørgsmål om tid, før han skulle videre. Tidspunktet bliver så til sommer.

FC Nordsjælland skulle i følge flere medier få mindst 40 millioner kroner for Mikkel Damsgaard, der havde kontrakt til sommeren 2022. Netop kontraktlængden taler da også for, at prisen ligger noget højere, mens FC Nordsjælland givetvis - lige som man gjorde med Stanislav Lobotka - har sikret sig procenter af et eventuekt videresalg i fremtiden.

- Først og fremmest glæder vi os på Mikkels vegne, da han er glad for, og stolt over, det forestående skifte. Han har sammen med sin familie kunne træffe beslutningen uden noget tidspres, da transfervinduet er lukket og beslutningen derfor udelukkende handlede om, hvad der skulle ske fra sommer. Samtidigt har vi gjort det meget klart for Mikkel, at vi utrolig gerne så ham blive hos os længere end til sommer. Vi har dog fuld forståelse for, at han ønsker at forfølge denne fantastiske mulighed efter mange års udvikling i vores klub, siger FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, i en pressemeddelelse.

- Vi er privilegerede over at have Mikkel til rådighed i hele den meget vigtige forårssæson, der starter i næste uge, hvilket har været en vigtig prioritet for os i forhandlingerne. Sommerskiftet giver også en fantastisk mulighed for at både han, og vi får tid til at forberede os godt på, hvad fremtiden bringer efter sommeren.

- Sampdoria har virkelig gjort deres arbejde ordentligt og fulgt Mikkel gennem lang tid, ligesom de har haft en meget åben og ærlig dialog med os gennem hele forløbet. Det skal også understreges, at Sampdoria langt fra er den første klub, der har jagtet Mikkel, da der gennem lang tid har været meget stor interesse for ham.

Derudover fortæller Jan Laursen, at Mikkel Damsgaard udover at spille sæsonen færdig for FCN også skal i gang med at lære italiensk.