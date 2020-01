Bestyrelsesformand for FC Helsingør A/S Jordan Gardner. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Uenige om akademiets niveau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Uenige om akademiets niveau

FC Helsingørs bestyrelsesformand Jordan Gardner er skuffet over de hårde ord fra foreningen FC Helsingør.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 20. januar 2020 kl. 12:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør A/S har overdraget U17- og U19-holdet til foreningen FC Helsingør, og i går lagde foreningen ikke fingrene imellem, da de fortalte om det i et brev til blandt andet samarbejdsklubber.

- De amerikanske ejere/investorer havde åbenbart ikke den samme interesse for talentakademiet som os. Vi har gjort det klart, at et velfungerende akademi efter vores opfattelse er grundlaget i en hver veldrevet eliteklub. Det er dog hen over efteråret blevet helt klart for os, at den nye ledelse i selskabet ikke havde fokus på talentudviklingen, og dermed heller ikke ønskede at afsætte de nødvendige ressourcer til talentudviklingen, skrev foreningen i et brev, der var underskrevet af hele bestyrelsen.

- Det er skuffende, at de går ud med de udtalelser, og de siger, at vi ikke vil have et akademi, for intet er mere forkert, siger FC Helsingørs bestyrelsesformand Jordan Gardner til Frederiksborg Amts Avis og lister nogle punkter op, der viser, at forretningen FC Helsingør stadig er interesseret i akademiet.

- Vi har aftalt, at vi giver 500.000 kroner til akademiet hvert år. Der er bonus for at få spillere fra akademiet og op på førsteholdet. Derudover vil akademiet selvfølgelig også få del i pengene, hvis en spiller, der er udviklet på akademiet, bliver solgt. Vi har aftalt, at foreningen kan gå ud og finde deres egne sponsorer. De kan også komme med på vores netværksmøder, siger Jordan Gardner, der mener, at man stadig har fokus på at få unge spillere på holdet.

- Der var seks unge spillere i aktion i træningskampen i lørdags mod Fremad Amager. Det er selvfølgelig ikke til at sige, hvor mange der spiller på holdet, når vi når til sæsonen i marts, siger Jordan Gardner, der også understreger, at akademiet beholder sin B-licens.

Han mener også, at arbejdsfordelingen nu er god.

- Foreningen tager sig af ungdommen, og vi tager os af førsteholdet, og jeg synes, det er et godt partnerskab, siger han og fortæller, at den nuværende ledelse har brugt »millioner og atter millioner af kroner på akademiet«.

Det hele bunder i en uenighed om niveauet for akademiet.

Fakta Foreningen FC Helsingør har en bestyrelse, der består af:

Finn Moseholm, Henrik Specht, Kim Laustrup, Allan Sønderskov Darré, Michael Schmidt og Jakob Elmelund.



Forretningen FC Helsingør A/S har en bestyrelse, der ifølge FC Helsingørs hjemmeside består af:

Jordan Gardner, Brett Johnson, Nick Swinmurn, John Burbank, Finn Moseholm og Allan Sønderskov Darré. De to sidstnævnte har dog trukket sig i efteråret. Finn Moseholm, Henrik Specht, Kim Laustrup, Allan Sønderskov Darré, Michael Schmidt og Jakob Elmelund.Jordan Gardner, Brett Johnson, Nick Swinmurn, John Burbank, Finn Moseholm og Allan Sønderskov Darré. De to sidstnævnte har dog trukket sig i efteråret. - Vi har bare begrænsede midler. Vi er i 2. division. De synes, det skal være i Nordsjælland-stil og det bedste i Danmark, og vi mener ikke, der er råd til det, når vi er i 2. division og ikke har så mange indtægter fra eksempelvis tv. Vi ville gerne have et akademi, der passer til os lige nu, siger Jordan Gardner.

Der er blevet skåret alle steder i FC Helsingør efter nedrykningen, og det skulle også ske i ungdomsafdelingen.

- Et udgangspunkt som ikke er blevet mødt med ret megen forståelse fra nogle af de selvsamme mennesker i foreningen, der havde været ansvarlige for at placere klubben i den økonomiske situation den var i, skriver Jordan Gardner i en skriftlig udtalelse, der er kommet ud siden artiklen i går.

Her konstaterer han også, at de amerikanske ejere af FC Helsingør har gjort meget for klubben i det år, den har været involveret i klubben.

- De eneste der for alvor har bidraget økonomisk til klubbens fortsatte beståen det sidste års tid, derunder ungdomsafdelingen, har været den amerikanske ejerkreds, samt de mange menige fans i Helsingør, der har købt aktier i klubben. Uden de og os havde der slet ikke været en klub og en ungdomsafdeling at forhandle om, skriver Jordan Gardner og slutter brevet af med denne opfordring:

- Vi ser den her aftale som et stærkt og godt fundament for det fremtidige arbejde mellem forretningen og foreningen, og håber at vi nu kan lukke diskussionerne og se fremad, for hele klubbens bedste.