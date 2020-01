Nordsjælland Håndbold vil udvikle flere egne talenter. Carl-Emil Haunstrup er en af dem, der har taget vejen fra ungdomsrækkerne til en plads på ligaholdet. Foto: Allan Nørregaard

Flugten over Storebælt skal stoppes

Sport Frederiksborg Amts Avis - 28. januar 2020 kl. 16:40

Fredag aften spiller Nordsjælland Håndbold en nøglekamp i bestræbelserne på at overleve i mændenes Håndboldliga mod Lemvig-Thyborøn. Skulle Nordsjælland gå hen og tabe den kamp, så er holdet isoleret i bunden af rækken med udsigt til at skulle spille 1. division efter sommerferien.

Men trods de truende skyer i horisonten så er der kræfter og overskud til at tænke udvikling og fremtid. Tirsdag kunne Nordsjælland Håndbold således offentliggøre planerne om et nyt talent-projekt, der skal være med til at sikre Nordsjælland Håndbold en fødekæde fra egne rækker.

- Vi ønsker at gøre op med det faktum, at de mest ambitiøse nordsjællandske håndboldtalenter flygter over Storebælt i jagten på muligheden for at dygtiggøre sig mest muligt. Ligesom vi også venter, at tilbuddet er så attraktivt, at unge vælger NH-talent til, når de vender hjem fra efterskoler, siger cheftræner Simon Dahl.

Det er de tre moderklubber, Team Helsinge, Hillerød og Helsingør, der går sammen om at lave et fælles U17-hold fra næste sæson. Det bliver organiseret i Nordsjælland Håndbold-regi med dets stab af trænere og sundhedssektor i ryggen.

- Vi vil fra dag ét matche de fynske og jyske håndboldmiljøet på setup og kvalitet - en hverdag, hvor de unge drenge bliver mødt af kvalitet og engagement, uanset om det er i mødet med håndboldtræneren, den

fysiske træner eller fysioterapeuten, siger Simon Dahl, der ved siden af sit job i Nordsjælland håndbold også er tilknyttet DHF og ungdomslandsholdene.

Målet er i første omgang at samle en ambitiøs gruppe unge spillere. Det skal så udvikle sig til et nordsjællandsk flagskib, som er med i den absolutte ungdomselite.

- Det er ambitionen, at det i år to udvides til at omfatte både U19 og et fælles Nordsjælland Håndboldudviklingshold i 2. division, siger Simon Dahl om ambitionerne.

Træningerne for det kommende U17-hold kommer til at ligge fast den nye Royal Stage i Hillerød i modsætning til ligaholdet, der også spiller og træner i Helsinge og Helsingør.

Det sker med den begrundelse, at Hillerød ligger centralt i Nordsjælland og fordi der er helt nye opdaterede faciliteter blandt andet til fysisk træning.

- Vi kan skabe en elite hos os, og vi starter der, hvor de største talenter er. Det er et meget velgennemtænkt projekt, siger formand for Helsingør Håndbold, Jan Jacobsen.

Også formand for Team Helsinge, Kristian Kristiansen er begejstret for initiativet.

- Vi har som moderklubber et ansvar for at fødekæden er der - og det kan vi kun gøre i fællesskab, siger Kristian Kristiansen.

I løbet af foråret vil der være åbne træninger og informationsmøder om projektet, hvor ungdom fra øvrige klubber i Nordsjælland også er velkomne.