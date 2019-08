Se billedserie Klappen gik ned for Ledøje-Smørum ude mod Herlev, hvor en 2-0-føring blev sat over styr. Her er det Emil Scott, der ærgrer sig over en brændt chance. Foto: Rudi Dalsgaard

Fire mål og to røde i premiere

Sport Frederiksborg Amts Avis - 02. august 2019 kl. 22:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så blev Danmarksseriens pulje 1 ellers skudt i gang.

For det var noget af et brag, Herlev og Ledøje/Smørum leverede på kunsgræsset i Herlev, hvor det hele endte med to scoringer til hjemmeholdet, to til gæsterne, der havde to brødre som målscorer, og så fik Ledøje/Smørum så også lige to røde kort oven i.

Hjemmeholdet startede bedste på kunstgræsset og skulle nok have haft et straffespark efter 17 minutter. Her prøvede Dennis Lind at spark bolden væk hen over sit eget hoved, hvilket fik hans fødder op i nærheden af hovedet på en Herlev-angriber. Dommer Frederikke Søkjær dømte første straffe, men skiftede så mening efter at have snakket med sin linievogter.

Det blev starten på lidt for meget tøven i kendelserne i en kamp, der havde brug for striks styring, som tiden gik.

Ledøje-Smørum bragte sig i stedet foran, da Alexander Beck efter 27 minutter sparkede bolden faldt op ad fjerneste stolpe til 1-0, og lige før pausen var det så brormand Mathias Becks tur til at score, da han fra en spids vinkel drejede bolden i mål i modsatte sidenet. 2-0 og fuldt fortjent, for Emil Scott havde også et par fine skudforsøg.

Men efter pausen blev kampen mere løs, og det passede Herlev bedst. Der blev presset godt på, og da gæsterne serverede en dårlig tilbagelægning, løb Daniel Tocado i mellem og reducerede til 1-2. Der begyndte tingene at koge, og der blev ikke helt dømt de frispark, der skulle til for at dæmpe gemytterne.

Efter 76 minutter slog det klik for Smørums Dennis Lind, der voldsomt skubbede en modstander omkuld, og så fik han marchordre.

Det gav hjemmeholdet initiativet, og den ekstra plads brugt Frederik Kofoed Hansen optimalt til at sparke 2-2-målet ind fra godt 25 meter med et forrygende skud.

Martin Fisch fik siden sit andet gule kort efter en mystisk situation, som lignede et hændeligt uheld, og det gav en endnu mere intens overtid. Men det endte med et point til hver.

Danmarksserien, pulje 1

Herlev-Ledøje/Sm.2-2 (0-2)

Mål: 0-1: Alexander Beck (29), 0-2: Mathias Beck (45), 1-2: Daniel Tocado (68), 2-2: Frederik Kofoed Hansen)

Udvisninger: Dennis Lind (76), Martin Fisch (90), Ledøje/Smørum.

Tilskuere: 100