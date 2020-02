Farum/FCN spillede efterårssæsonens sidste kamp hjemme mod Odense og vandt sikkert på en god anden halvleg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Farum-kvinder bliver til FC Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum-kvinder bliver til FC Nordsjælland

Sport Frederiksborg Amts Avis - 12. februar 2020 kl. 18:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En længerevarende debat om licensen til kvindeholdet i Farum og FC Nordsjælland er nu lagt død. Det meddelte FC Nordsjælland i går i en pressemeddelelse og til et arrangement for klubbens sæsonkortholdere.

Det betyder, at FC Nordsjælland nu får overraget brugsretten til licensen til kvindeholdet, så det lige som herreholdet i Superligaen kommer til at optræde under navnet FC Nordsjælland. Det betyder også, at kvindeholdet nu kan spille i FC Nordsjællands helt røde Nike-trøjer, hvor man hidtil har spillet i Farum Boldsklubs rød-gul-stribede Diadora-trøjer.

- At kvindernes rejse mod toppen begyndte hos os, er helt naturligt, og vi glæder os over at se, hvor de er nået til nu, ligesom vi er spændte på at se, hvor meget længere de kan nå. Vi har tydeligt fornemmet FC Nordsjællands ambitioner omkring kvindefodbolden, og dem er vi glade for, siger Farum Boldklubs formand, Torben Stensdal.

- Pige- og kvindefodbold betyder meget for os i Farum Boldklub. Derfor har vi også været lydhør overfor at lade FCN bestyre licensen, men i den sammenhæng er det naturligvis vigtigt for os - ligesom det altid er - at sikre, at det i så fald er gennem en aftale der både kommer spillerne på holdet, og vores mange andre medlemmer, til gavn.

- Vi er endt med en aftale, som respekterer alle parter, og som vi tror på, vil gavne udviklingen af ligestillingen i fodbolden. Vi ønsker derfor kvindeholdet fortsat god rejse mod toppen, vi glæder os over vores andel i historien, og vi vil fremadrettet følge dem på tætteste hold med stolthed.

Fuld fart på FC Nordsjælland gik ind i kvindefodbold for godt tre år siden og er siden sprintet op gennem rækkerne, inden man i sommer rykkede op i Kvindeligaen, hvor man sluttede efterårets grundspil som nummer tre.

Ved siden af er talentarbejder med piger vokset lige som professionalismen omkring kvindeholdet udvides hele tiden, og derfor har FC Nordsjælland længe villet have licensen i egne hænder.

De to parter kunne dog ikke få enderne til at mødes. For Farum Boldklub var sagens kerne, at FC Nordsjælland ville have skrevet ind i aftalen, at man kunne spille hjemmekampe andre steder end i Farum, hvilket siden har fået en ny betydning, da FC Nordsjælland har varslet planer om at flytte administrationen og akademidelen til Hillerød.

Men nu er parterne altså nået til enighed.

- Det har været en lang proces, fordi det er et kompliceret arbejde, som begge parter skal sørge for bliver gjort ordentligt. Men fokus fra vores og Farum Boldklubs side har hele tiden været på, hvad der er bedst for pigerne i alle aldre. Og med de forøgede krav, der nu er kommet med succesen, hvor det er landsdækkende rækker og et højt niveau i det daglige miljø omkring holdene, så giver det bedst mening at samle arbejdet, ansvaret og udgifterne i den professionelle afdeling, siger FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen.

- Det har også været spillernes eget ønske, så vi er glade for, at det nu kan lade sig gøre, og vi vil gerne takke bestyrelsen i Farum Boldklub for det der endte med at blive et konstruktivt forløb og en aftale, som vi tror vil gøre vilkårene endnu bedre for kvindefodbolden hos os.

- Alle forældre, der har både en pige og en dreng, ved at man ikke kan »værdiansætte« en piges drøm anderledes end en drengs. Derfor kommer vi ikke til at gå på kompromis med ambitionerne om at give kvinderne og pigerne de bedst mulige vilkår for at kunne nå deres drømme i FCN.

Kvindeholdets første kamp som FC Nordsjælland bliver den 15. marts, hvor FC Nordsjælland tager i mod Fortuna Hjørring i pokalsemifinalen på hjemmebane i Farum.