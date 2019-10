FCN's 19-årige Mohammed Kudus (tv.) er for første gang kaldt ind til det ghanesiske A-landshold. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCN-profil klar til A-landshold

Sport Frederiksborg Amts Avis - 30. oktober 2019

10 superligakamp og fire mål i denne sæson, og nu er 19-årige Mohammed Kudus så også blevet udtaget til det ghanesiske landshold. Det meddeler det ghanesiske fodboldforbund.

»Black Stars«, som holdet kaldes i hjemlandet, møder Sydafrika og ø-staten São Tomé and Príncipe i to kvalifikationskampe til African Cup of Nations den 14. og 18. november, og her får Kudus altså chancen for at gøre sig gældende.

- Det er jeg meget glad for at få at vide. Jeg glæder mig meget til at repræsentere mit land igen, siger Mohamed Kudus til Frederiksborg Amts Avis.

- Flemming (Pedersen, red.) sagde det til mig efter træning, og jeg tænkte bare »wow«. Det er gode nyheder, men jeg synes også bare, at det er begyndelse på, at der skal arbejdes endnu mere.

Det er første gang, Kudus er udtaget til A-landsholdet, men han har spillet for både det ghanesiske U17- og U20-landshold.

- Jeg vidste godt, at landstræneren har været her, og at der var en chance. Men ja, det er noget af det største. Og det er kommet tidligt. Det er et godt skridt for mig, men det her er kun begyndelsen, siger Mohammed Kudus.

For FCN-træner Flemming Pedersen kom udtagelsen som en overraskelse.

- Det er ikke noget, vi har hørt noget om - andet end at han har været med en stor bruttotrup. Men det er vores spillere tit. Så at komme med blandt de 23 - der er et stykke vej, siger Flemming Pedersen.

- Det er vand på vores mølle, at vi også kan udvikle spillere til Ghanas A-landshold. Det er kæmpe stort - og især for Kudus. Det betyder meget.

Ghana-holdet samles den 11. november. Det er dagen efter, FC Nordsjælland har spillet ude mod Hobro.