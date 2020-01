FCN henter amerikaner

Brianne Reed får selskab i Farum/FCN af landsmanden Ellie Jean til forårssæsonen i Kvindeligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

22. januar 2020
Af Rudi Dalsgaard

Der bliver tilført noget mere amerikansk blod til Farum/FCN's kvindehold til forårets kampe, da klubben har offentliggjort, at man henter den 22-årige venstreback, Ellie Jean.

Hun kommer direkte fra college fodbold i USA, hvor hun har spillet for Penn State College, lige som hun står noteret for otte U23-landskampe for USA.

Nu går turen til Europa i jagten på en professionel karriere.

- Jeg er virkelig spændt og bange på samme tid, men en god form bange, fordi jeg ved, at FC Nordsjælland vil være der og passe på mig. Jeg er udpræget konkurrencemenneske, og det glæder mig virkelig, at holdet har et mål om at vinde ligaen og kvalificere sig Champions League, siger Ellie Jean i en pressemeddelelse.

- Det er en liga, jeg har fulgt, siden jeg var lille, og det bliver fantastisk endelig at spille i sådant miljø. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse. Derfor håber jeg, at jeg kan hjælpe holdet med deres mål denne sæson, og jeg er forberedt på hvilken rolle, der er tiltænkt mig. Jeg er virkelig taknemmelig for muligheden, og at klubben var interesseret og villig til at tage mig ind.

- For mig handler det om at udvikle sig og hele tiden blive bedre, og det får jeg mulighed for i en klub som FCN. Efter en snak med Brian (Sørensen, sportslig ansvar og cheftræner, red.) kunne jeg mærke, hvor passioneret han var omkring kvindefodbold, og det ser jeg som et kæmpe plus - særligt i en tid, hvor vi begynder at opleve, at der kommer mere støtte til kvindelige atleter, og det elsker jeg, at klubben tager del i.

Hun bliver ikke den eneste amerikaner, da Farum/FCN også råder over centerforsvareren Brianna Reed, lige som man tidligere har haft flere amerikanere i truppen.

- Vi ved at den amerikanske college-liga har et højt niveau, og mange af pigerne har et ønske om at spille international fodbold. Vi vil gerne vise de amerikanske piger, at den mulighed kan de få hos os i FC Nordsjælland, siger Christian Taylor, chef for kvindefodbold i FC Nordsjælland.

- Vi har tidligere haft amerikanske spillere, og de har alle været et vigtigt aktiv på holdet og bidraget såvel på som uden for banen. Og det er jeg sikker på, Ellie Jean også bliver. Hun har masser af speed og passer godt ind i vores system, og den måde vi spiller på. Hendes rolle på holdet bliver som venstre back , men hun kan i princippet spille i begge sider. Vi glæder os til at byde Ellie Jean velkommen, og jeg er overbevist om, at hun vil falde godt til på holdet og i klubben.

Farum/FCN ligger nummer tre i slutspillet med seks point, som er de seks point, holdet har fået med over fra tredjepladsen i grundspillet.

Brøndby har otte, mens Fortuna Hjørring fører inden første runde med 10 point.

Farum/FCN starter sæsonen op igen 28. marts med en udekamp mod VSK Aarhus, der har taget to point med sig videre til foråret. Udover de nævnte hold består slutspillet også af FC Thy/Thisted med fire point, mens KoldingQ ligger nummer seks (og sidst) med nul point.

Holdene mødes to gange i slutspillet.