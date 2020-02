FCN: Vi flytter ikke

FC Nordsjællands direktør Søren Kristensen måtte svare for sig i aftes, da klubben indbød til Fan Forum. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Fodbold: FC Nordsjælland flytter ikke Superligakampe til Hillerød, lover klubbens direktør, der også afviser, at der vil komme et nyt nationalstadion i den nye fodboldpark i Hillerød.

FC Nordsjællands Superligakampe bliver spillet i Farum - også efter klubben - hvis det går som planlagt - flytter sin administration og sit akademi til Hillerød i 2024 eller 2025.

Det var de mest markante budskaber, FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen, kom med, da han mødtes med klubbens sæsonkortholdere til et arrangement i Farum Park onsdag aften.

Spiller i Farum Her var interessen for de kommende Hillerød-planer det helt centrale for mange af de fremmødte.

- Det er kun akademiet og administration flytter. Det er ikke Superligakampene. Der er kun to ting, der kan gøre, at vi ikke spiller her (i Farum, red.). Det er, hvis Farum Boldklub ikke gider os mere, eller hvis kommunen river stadion ned. Så vi spiller her, og det gør vi forhåbentlig også efter parken i Hillerød er åbnet.

- Bliver den til noget, så flytter vi administrationen og akademiet. For vi tror på, at det er her, vi kan udvikle klubben, svarede Søren Kristensen, der også understregede, at FC Nordsjælland ser sig som en Farum-klub, men at man må flytte for at kunne udvikle klubben videre.

Men der er blandt fans kommet tvivl om FC Nordsjællands hjemmekampe i Superligaen, fordi der i Hillerød snakkes om et stadion i »Superligastørrelse« i den nye fodboldpark. Samtidig kan den park komme til at rumme DBU's nye hovedkvarter, og der har også været snak om et helt nyt nationalstadion til at afvikle landskampe.

Intet nationalstadion Men snakken om et nyt nationalstadion lagde Søren Kristensen død.

- Der kommer ikke et nyt nationalstadion i Hillerød. Lad mig slå den ihjel med det samme. Det kommer der ikke, lød det fra Søren Kristensen.

- Der skal bygges et stadion, men der er ikke noget på plads i forhold til, hvordan det skal se ud. Der er én ting, man er sikker på med et stadion, og det er, at man taber penge på det, fordi man bruger det så lidt.

- Vi kigger på at bygge en skole, der også er et stadion. Men størrelsen og om det er til Superliga, 1. division eller 2. division - det er ikke afklaret på nogen som helst måde, lød det fra direktøren.

Han kaldte det også for en »konspirationsteori«, da han blev præsenteret for en tanken om og frygten for, at FC Nordsjælland flytter til Hillerød og så begynder at »polstre« Hillerød Fodbolds førstehold, så det til sidst ender i Superligaen, og man så kan overtage licensen og spille i Hillerød.

- Vi kan altid lave konspirationsteorier. Der er mange muligheder og forslag, og mange af dem koster rigtig mange penge, sagde Søren Kristensen og fortsatte:

- Vi er en Farum-klub, og så længe vi har en god dialog med Farum Boldklub, så spiller vi i Farum. Tom Vernon og Right to Dream købte klubben for et tocifret millionbeløb. Det gør man ikke bare for så at sige »bare ærgerligt« og flytte.

- Det står helt klart i aftalen med Farum Boldklub om licensen, at vi skal spille her (i Farum. red). Og jeg synes ikke, det er det rigtige at bruge energi på. Jeg siger som direktør, at vi spiller her. Det håber jeg kan give folk lidt ro.

Får lille betydning En FC Nordsjælland-fan, der til daglig bor i Næstved, bemærkede, at man ved at flytte træningerne ville fjerne holdet fra lokalområdet i Farum og i stedet flytte det til Hillerød.

Søren Kristensen svarede, at det ikke var mange fans, der var til træning i løbet af en uge.

- For den almindelige fan vil det ikke betyde noget, om man træner her eller der. Måske i hjertet - men ikke med hjernen. Det gør ingen forskel - andet end at man får en stærkere klub, der kan udvikle en stærkere økonomi.

- Alle andre klubber ville sige ja til det her. Det er det, jeg prøver at forklare. Det her er ikke, fordi vi ikke vil Farum. Det er, fordi vi gerne vil endnu mere.

FCN-direktøren forklarede også, at man i klubben ganske enkelt så projektet i den nye fodboldpark i Hillerød som et tilbud, der var for godt til at være sandt - eller i hvert fald til ikke at undersøge nærmere.

FC Nordsjælland får et kæmpe område med plads til 8-10 baner, lige som man får 250 millioner kroner til at udvikle området selv.

Samtidig understregede Søren Kristensen, at man mente, at mulighederne i Furesø Kommune var udtømt, selv om der har været undersøgt flere forskellige. Blandt andet opkøb af stadion-området eller en udflytning til lede mark-områder i nærheden. Af forskellige årsager har det ikke kunnet lade sig gøre - blandt andet på grund af fredninger.

Nu har klubben og Furesø Kommune »trykket på reset«, som Søren Kristensen formulerede det, og begynder nu at arbejde på, hvordan udflytningen fra Farum kan komme til at gavne alle parter.