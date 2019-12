FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen, føler sig tvunget til at flytte klubben ud af Furesø Kommune. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN: Furesø har haft chancen

Sport Frederiksborg Amts Avis - 19. december 2019 kl. 13:13 Af Rudi Dalsgaard

Dårlige parkeringsforhold, for få baner, utilstrækkelige omklædningsfaciliteter og manglende vedligeholdelse.

Listen med FC Nordsjællands problemer med Right to Dream Park er alenlang, og derfor har klubben nu valgt at kigge mod Hillerød, hvor en ny stor fodboldpark skal se dagens lys i 2025.

Det bliver med FC Nordsjælland som beboer, hvis alt går som planlagt, og dermed vinker klubbens administration og ungdomsakademi farvel til Farum og Furesø Kommune. Direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen, afviser, at der kan komme en plan i Farum, som klubben i stedet vil benytte sig af.

- Det har de (Furesø Kommune, red.) haft chancen for i lang tid. Så nu har vi bestemt os for at kigge i en anden retning, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

FC Nordsjællands hjemmekampe skal stadig afvikles på Right to Dream Park, og FC Nordsjælland sammenligner den kommende situation med den, andre klubber i Danmark og udlandet har, hvor der trænes ét sted og spilles kampe et andet.

Håber på forståelse Den helt store knast kan dog blive reaktionen fra FC Nordsjællands fanskare. Den tæller ikke et kæmpestort antal mennesker, men det er en dedikeret flok, som klubben normalt sætter stor pris på.

- Vi håber at både fans og partnere har forståelse for, hvorfor vi gør det. Hvis vi ikke gør det, så vil det blive den »stille død«. Vi er det fjerdebedste hold i Danmark set over de seneste 10 år, og der skal bare nogle faciliteter til, siger Søren Kristensen.

- I Herning bygger man en helt ny hybridbane til både FC Midtjylland og landsholdet, og vi ser lignende ske andre steder. Der konkurreres på alle paramete, og det er de små marginaler, der er afgørende.

- Vi gør det her for at udvikle os, og derfor har det været nødvendigt. Det bliver så desværre ikke i Furesø Kommune.

Dialog med DBU Udover FC Nordsjælland kan den nye fodboldpark også komme til at huse Dansk Boldspils Union, som for tiden er på udkig efter et nyt sted at have sit hovedsæde, som i dag ligger i Brøndby.

Derfor er DBU i dialog med flere kommuner, og den dialog bliver også ført med Hillerød Kommune og FC Nordsjælland.

- Der er en dialog i gang med DBU om hvorvidt de skal være en del af det her projekt, siger Søren Kistensen.

Derfor skal området også indeholde et hotel, der eventuelt kan være base for det danske landshold.

