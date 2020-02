Danie Norouzi (i midten) har forlænget sin kontrakt med FC Helsingør. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: FCH holder på Norouzi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCH holder på Norouzi

Sport Frederiksborg Amts Avis - 11. februar 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbold: FC Helsingør har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Daniel Norouzi. Det meddeler klubben tirsdag.

Norouzi kom til Helsingør i sommers fra Næstved og har siden spillet 15 ud af 16 mulige kampe i 2. division. Hans kontrakt løber nu til sommeren 2021.

Forlængelsen kommer dagen efter, at FC Helsingør offentliggjorde forlængelsen med backen Jonas Henriksen.

- For både Norouzi og Jonas gælder det, at der er tale om spillere der er i deres bedste fodboldalder - og som har præsteret for os på et rigtigt højt niveau, siger FC Helsingørs sportslige ansvarlige, Brian Gellert.

- Vi fokuserer i FC Helsingør på at samle på gode mennesker både på og uden for banen, og med både »Jones« og Norouzi er vi så heldige, at de både er gode mennesker, men også gode ledere og rigtig gode fodboldspillere.

- Daniel kom til i sommer, har løftet tingene hele vejen rundt i truppen og er én, der altid går forrest. Han er ikke så stor af statur, men når han går på banen, er han en kæmpe spiller for os. Vi er meget glade for at vi har kunnet blive enige om at fortsætte samarbejdet.

Daniel Norouzi er oprindelig ud af Brøndbys talentafdeling, men har været omkring Vejle og Næstved, inden han altså endte i FC Helsingør.