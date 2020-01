FC Nordsjælland rasler med sablen

Blandede fan-reaktioner

FC Nordsjællands markante udmelding om både sit kvindehold og alvoren omkring udflytningsplanerne til Hillerød har fået en blandet modtagelse blandt klubbens fans og følgere på de sociale medier.På FC Nordsjællands Facebook-side svarer FCN-fanen Theis Schæfer på Søren Kristensens nytårshilsen:- Det er yderst provokerende læsning. Tror I at dansk fodbold fungerer ligesom NFL?- Søren Kristensen fremstår meget arrogant i sin kommunikation, og med mangel på respekt for klubbens historie. Måske skulle han blot holde sig til at sælge Nespresso kapsler. Her kan man jo sagtens flytte sin administration. Jeg håber I får kamp til stregen. Samtidig håber jeg at i vil åbne op for en mere åben dialog med fans, partnere og andre interessenter i klubben.En anden FCN-fan, Emil A. Øzer Thomsen, er på samme side i bogen:- Fy forhelvede - kaster sgu en lille smule op. Forstår problematiken med kommunen, men FCN er en Farum-klub - I glemmer hvor i kommer fra! Tak for indsatsen Søren, men nej tak!Mere imødekommende er Palle Quie Kronil, som i stedet retter sine skyts mod Furesø Kommune- Lad dog være at pege fingre af FCN/Søren Kristensen. »Galden« og frustrationerne bør retteligt kun og alene rettes mod politikerne i Furesø Kommune samt ledelsen i Farum Boldklub.- Sørgeligt og brandærgerligt vi skal lide under, og trækkes rundt med et flertal af politikere uden nogen form for ambitioner på eliteidrættens vegne. Men det kan desværre ikke være en overraskelse. Det ligger jo så dybt i flertallets DNA, at ingen må være bedre end andre. Alle skal være lige. Eliten skal holdes nede og bremses, så alle kan være med. Men det synes åbenbart et flertal af kommunens vælger, er det rigtige. Det er demokrati.- Sørgeligt at Farum Boldklub åbenbart lider af samme »sygdom«.- Jeg er bestemt også meget ked af udviklingen og en udflytning til Hillerød, (bor lige overfor stadion, og har fulgt udviklingen af FCN på nærmeste hold), men forstår så udmærket FCN. Det er eneste udvej, hvis de skal videreudvikle klubben. Men hvor er det dog utroligt, at se den kæmpe forskel der er på flertallet i Furesø og Hillerød kommune, selvom borgmestrene er fra samme parti.