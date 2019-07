Se billedserie Kian Hansen har taget turen fra FC Midtjylland til FC Nordsjælland for at udfordre sig selv og blive en bedre leder og fodboldspiller. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Den nye general går efter udfordringen

Sport Frederiksborg Amts Avis - 28. juli 2019 Af Rudi Dalsgaard

Flytningen venter stadig forude, og indtil videre har han bare en lille taske med sig til Farum. Så det store skridt uden for banen er ikke taget endnu, men inde på banen er FC Nordsjællands nye forsvarsgeneral klar til gå forrest på søndag mod sin tidligere klub, Esbjerg.

- Det er kun holdlederen, der er tilbage, så det betyder ikke så meget for mig. Men det var meget rart lige at sidde over mod FC Midtjylland, smiler Kian Hansen, da Frederiksborg Amts Avis møder ham efter onsdagens træning.

Udekampen mod Midtjylland var da også kun få dage efter, at Kian Hansen blev hentet til FC Nordsjælland. Et overraskende skifte for de fleste, men for Kian Hansen er det forsøget på at kickstarte karrieren på en ny måde efter fire sæsoner som midtjysk ulv.

- Det er en ny uddannelse for mig inden for fodbold. Jeg har været vant til at gøre tingene i de samme rammer, og der har ikke været den store forskel fra den ene til den anden klub. Men her gør man tingene meget specifikt. Man går ned i de små detaljer, og det giver et nyt perspektiv på spillet, forklarer Kian Hansen og fortsætter:

- Det startede for eksempel med, at jeg kom op til en analyse, hvor det mere var spillerne, der gjorde arbejdet, end det var trænerne. Det er fedt med den slags nye indtryk. Men jeg var da lidt basket efter de første par dage.

Der har også været mange nye ansigter, navne og rutiner, men det er netop forskellen fra de tidligere klubber, Esbjerg, Nantes og FC Midtjylland, Kian Hansen er kommet til Farum for.

- Jeg fik en unik mulighed for at komme til et nyt sted, hvor jeg kunne prøve mig selv af på en anden måde end det bare at gå til træning og gå hjem igen, siger han.

Skal være leder

I FC Nordsjælland lægger man ikke skjul på, at Kian Hansen skal være den erfarne lederfigur, man har manglet. Og det er en rolle, Kian Hansen tager meget alvorligt.

- I Midtjylland er der mange ældre spillere og en kæmpe stor ledergruppe. Der var jeg ikke den, der trådte mest frem i den, og det kan jeg bedre få lov til her. Jeg ser det som en uddannelse i ledelse, når jeg skal prøve at guide alle de unge. Jeg har trods alt prøvet en del mere end mange af de andre. Så jeg håber, jeg kan få brugt min erfaring, siger han.

- At være leder er noget, jeg skal blive bedre til. Jeg skal også udfordre mig selv og komme ud af min »comfort zone« i stedet for bare at gøre det samme hver dag. Der bliver jeg udfordret her på en anden måde. Jeg ser nogle ting på én måde, og de ser det på en anden måde, og det skal vi få til at gå op i en højere enhed.

Nå ja - og så gælder det jo så også om at spille nogle gode kampe og vinde.

- Jeg kunne godt tænke mig at spille noget god fodbold. Det er jo noget fantastisk fodbold, man spiller herovre. Det er også en fed energi, de unge drenge har. Det er en klub, hvor der bliver tænkt meget fodbold. Der, hvor jeg kommer fra, var det bare ud over stepperne og ind i den nærmeste duel, siger Kian Hansen.

- Uden at fornærme Midtjylland, så er det to forskellige stilarter. I Midtjylland har man altid en befrier ved at klappe den op på en stor angriber, og så kører man derfra. Her handler det meget om positioner og mønstre. Bolden skal cirkulere hurtigt. Det glæder jeg mig til, for jeg synes selv, jeg er en fint boldspillende stopper. Så jeg glæder mig til at blive en del af det - og selv blive endnu bedre til det.

Og skulle man så til sidst stadig undre sig over, at Kian Hansen har forladt en potentiel guldkandidat til fordel for et ungdomsprojekt i Nordsjælland, så er det ikke, sådan Kian Hansen selv ser på det.

- Jeg ser Nordsjælland som et hold, der lige mangler at få forløst det sidste for at spille med helt oppe, hvor det er sjovt. Det tror jeg på, jeg kan være med til at hjælpe med, og at vi inden for de kommende to-tre år kan kæmpe med helt oppe i toppen, siger forsvarsspilleren.

- Der er så mange dygtige spillere og et fedt trænerteam, der virkelig kan deres ting. Så jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før det hele bliver forløst og kulminerer.