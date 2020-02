Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Sarah Mahfouds tidligere træner er stolt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Sarah Mahfouds tidligere træner er stolt

Sarah Mahfouds tidligere træner er stolt af verdensmesteren og er glad for, at hun husker sine rødder.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 04. februar 2020 kl. 04:53 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Steen F. Sørensen ved juletid udtrykte skuffelse over ikke at skulle træne Sarah Mahfoud helt frem til VM-kampen i lørdags, så ved han godt, at det ikke har været personligt, og hans egen skuffelse er han forlængst kommet sig over.

- Lige i øjeblikket havde jeg det selvfølgelig sådan, at jeg gerne ville have fulgt hende det sidste stykke, men det gjorde jeg så fra en skærm, og så passede jeg mit arbejde. Det mindede mig om, hvad jeg lever af, og ikke hvad jeg lever for, siger Steen F. Sørensen og fortsætter:

- Det er jo ikke for min skyld, at Sarah bokser. Den skuffelse kan jeg placere et vist sted. Hvis det vigtigste for Sarah er at prøve en ny træner - og det har jeg dyb respekt for - så er det det, der skal til. Så er det ligegyldigt med mine følelser.

Han er glad for, at hun kommer i Hillerød Bokseklub og viser bæltet frem.

- Det betyder noget, og det giver noget street credit til Sarah, for hun husker, hvor hun kommer fra. Det bliver jeg stolt af. Jeg er selvfølgelig stolt af, at hun blev verdensmester, men jeg er også stolt af, at hun med det her siger, at der var nogen, der stod lige bagved.

- Selvfølgelig håber jeg, det inspirerer de unge til at blive en dygtig idrætsmand eller idrætskvinde. Det er en af grundene til, at jeg er, siger Steen F. Sørensen.

Det var helt tydeligt, at de unge på bokseholdet var meget imponerede over bæltet og over at se Sarah Mahfoud. Der blev taget masser af billeder, og de unge blev overraskede over, hvor tungt sådan et VM-bælte egentlig er.

Ingen overraskelse For Steen F. Sørensen kom det ikke som en overraskelse, at Sarah Mahfoud i dag står som verdensmester.

- Jeg har sagt fra Sarah fra dag ét, at jeg ved, at du bliver verdensmester. Hvis du lader være med at dumme dig og lade dig rive for voldsomt rundt, så er sandsynligheden for, at du bliver verdensmester rigtig stor, siger Steen F. Sørensen, der så kampen via computeren.

- Måske ser jeg en lille forandring i de første par runder, som for eksempelvis viljen til at slå hårdt og blive stående foran. Men så kan jeg også se - og det kommer ikke bag på mig - at trætheden og slidtagen efter de første runder begynder, og så ser jeg den Sarah, jeg kender.

- Jeg synes, hun bokser blændende. Jeg synes, hun bokser rigtigt. Jeg sagde til hende, at der er altid noget, man kan pege på. Jeg synes, at hun slår fem centimeter for tæt på, men det ville jeg også have sagt, hvis jeg havde sekunderet hende, siger Steen med et stort smil, der viser stoltheden over at have været med til at træne Sarah i omkring 15 år.

Han håber på, at Sarah Mahfoud nu virkelig kan begynde at leve af det.

- Jeg håber, hun får nogle gode kampe nu. Jeg håber også, at hun kan leve godt af det. Så hun kan leve et almindeligt liv. Det er ikke et almindeligt hverdagsjob, og man gør det ikke for sundhedens skyld.

- Sarah har et stort potentiale i sponsorøjne. Hendes stil og udtråling og hendes væsen. Hvis jeg havde et firma, hvor jeg skulle sælge et eller andet, så ville jeg gerne have Sarah med til det. I kampene tjener du nogle af pengene, men du skal også have sponsorpenge, siger Steen F. Sørensen, der efter at have trænet de unge nu også skal de boksere, der nærmer sig eller er seniorer.