Billeder: Rungsted tabte efter to mål på 13 sekunder

Sport Frederiksborg Amts Avis - 03. december 2019 kl. 22:14 Af Mads Hussing

Rungsted lod to mål gå ind indenfor 13 sekunder i begyndelsen af 3. periode.

På dagen, hvor det blev afgjort, at Aalborg skal afholde denne sæsons Final 4-stævne, tabte holdet 4-1 til Herning på hjemmebane i Rungsted.

Det var i lange perioder en lige kamp på isen, hvor Rungsted kom foran i første halvdel af 1. periode. Rungsted var favoritter, da de inden kampen lå nummer to, mens Herning lå næstsidst.

Rungsted var 4,1 sekunder fra at gå til pause med en føring på 1-0, men holdet så ud til allerede mentalt at være gået til pause, da Herning udspillede Rungsted-forsvaret og sendte pucken sikkert ind bag Thomas Lillie i Rungsted-målet.

2. periode bød ikke på scoringer, men det gjorde de sidste 20 minutter. Inden der var gået tre minutter havde Herning bragt sig foran 3-1, og det kom Rungsted sig aldrig over.

Da det blev 4-1 med små seks minutter igen var kampen reelt afgjort. Selvom Rungsted tog målmand Thomas Lillie ud de sidste to minutter, og Herning samtidig fik en udvisning, så blev det ikke til scoringer for hjemmeholdet.

Final 4 i Aalborg

Det bliver i Gigantium i Aalborg, at Rungsted, Frederikshavn, Aalborg og Herlev mødes til Final 4. Semifinalerne er sat - her skal Rungsted møde Herlev fredag 31. januar, og vinderen af den kamp skal møde vinderen af Aalborg-Frederikshavn i finalen lørdag 1. februar.

De fire klubber har i fællesskab valgt at turneringen afvikles i de omgivelser, der leverer de højest mulige standarder - både for tilskuerne og tv-seerne. Efter Frederiksborg Amts Avis' oplysninger, så var Aalborg også de eneste, der bød på at afholde turneringen.

Gigantium var allerede i fjor en rigtig flot ramme for turneringen, der endte med stærk tilskuertilslutning til alle tre kampe, der sportsligt var både dramatiske og velspillede.

Rungsted vandt turneringen med en sidste sekunds-sejr over Frederikshavn i finalen.

- Vi oplevede en intens stemning i Aalborg sidste år, og selv om vi gerne havde afviklet Metal Final 4 i Bitcoin Arena - vores egen hjemmebane - må vi bare konstatere, at vi ikke kan levere det samme produkt, som man har mulighed for i Aalborg, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Hos Frederikshavn ville direktør Henrik Andersen gerne have arbejdet med et bud, men det årlige istølt-arrangement på Frederikshavns hjemmebane faldt sammen med Final 4.

- Når nu vi ikke selv kunne give et bud, glæder vi os til at komme sydpå til vores naboer. Arrangementet sidste år var i top, og vi glæder os allerede til semifinalen med Pirates fredag aften foran 5000 tilskuere. Der kommer mange fra Frederikshavn, lover direktøren.

Hos Herlev glæder direktør Lars Skjøth sig til at komme til Nordjylland.

- Vi glæder os først og fremmest over at være med i Aalborg. Det er stort for Herlev Eagles endelig at skulle spille med om et trofæ igen. Under de nuværende omstændigheder og med de krav der stilles til både faciliteter og økonomi, kan vi ikke komme i spil som værter. Hverken i år eller i årene der kommer. Nu skal vi til Aalborg, og vi er sikre på, at det bliver en fremragende weekend både på og udenfor isen, siger han.

Aalborg-direktør Thomas Bjuring, er naturligvis begejstret for endnu engang at bringe Metal Final 4 til Aalborg.

- Hos Aalborg Pirates er vi glade for tilliden fra de andre klubber, og vi glæder os meget til igen at kunne præsentere Metal Final 4 for indbyggerne i Aalborg, samt for alle de medrejsende fans. Vi er overbevist om det bliver en endnu større fest end sidste år.

Aalborg-direktøren er blevet kimet ned af folk, der gerne vil sikre sig billetter til stævnet.

- Siden klokken 13.00 har folk nærmest væltet os for at få billetter til kampen mod Frederikshavn. Jeg kan kan garantere for udsolgt hus. Folk er simpelthen nervøse for ikke at kunne få billet, siger direktør Thomas Bjuring fra Aalborg-kontoret.

Isligaen

Rungsted-Herning 1-4

(1-1, 0-0, 0-3)

Mål: 1-0: Lucas Andersen (09.05), 1-1: Morten Poulsen (19.55), 1-2: Brodie Dupont (42.23), 1-3: Kristoffer Astorp (42.36), 1-4: Thomas Vilstrup Andersen (53.37)

Udvisninger: Rungsted 2x2 minutter, Herning 4x2 minutter

Tilskuere: 780