Billeder: Hillerød til tops trods trænerskepsis

Sport Frederiksborg Amts Avis - 11. august 2019 kl. 15:12 Af Niels Rasmussen

Med to sejre i to kampe ligger Hillerød i toppen af 2. division. Senest gik det udover Frem, som tabte 1-0 på et mål af Tobias Andersen fem minutter før tid.

Hillerøds træner Kasper Jørgensen er ikke i tvivl om at der findes mange kvaliteter i hans trup. Men når nu et par profiler er stoppet, og Philip Lindegaard og Maksym Fitel er ude med skader, så der går indtil flere uger før de igen kan være med, så har der været grund til bekymringer.

Troede Kasper Jørgensen, der frygtede, at august ville blive hård at komme igennem. Men det går helt forrygende. Hillerød topper 2. division med seks point for to kampe og er med i pokalturneringen.

Lørdag gik det ud over Frem i en noget mærkværdig forestilling.

Lige før kampstart trak sorte skyer - som måske kunne indeholde tordenvejr - ind over stadion. Der blev åbnet for sluserne i voldsom grad, og tilskuerne strømmede til caferiet, der i hvert fald fik en stor dag ud af det.

Klokken 14.18 blev kampen sat i gang, mens de arme spillere blev totalt gennemblødte. Et kvarter senere bagte solen ned over det hele.

Spillemæssigt var vi over i den tynde afdeling. Der blev spillet på kryds og tværs og først få minutter før pausefløjtet fik Hillerød en chance. Tobias Andersen fik dog ikke afsluttet ret godt, så Frems keeper reddede.

-Vi var bestemt ikke gode før pausen, men vi fik talt om tingene i pausen, og jeg synes, at det efter pausen blev os, der styrede spillet, siger Kasper Jørgensen.

Det førte nu ikke til de vilde tilbud. Men fem minutter før slutfløjtet kom forløsningen. Et langt skift fra højre fløj røg helt over til Tobias Andersen i modsatte side. Og da Frems back Christian Bramsborg gjorde nærmest alt forkert i den situation, hvor han tog alt for let på tingene, kunne Tobias Andersen let sende bolden over i modsatte side af målet, mens Fremspilleren hev trøjen op over hovedet for at gemme sig.

Så det lignede en smal sejr. For Frem havde jo intet produceret. Men i løbet af de næste tre minutter sendte Valbymandskabet to bolde på stolperne.

Hos Hillerød skal der lige arbejdes med nogle ting med nye spillere på holdet. Men det hjælper at Magnus Klarskov og især Jonathan Witt i det centrale forsvar er helt forrygende. Jonathan Witt var noget ær fejlfri og havde endda overskud til at hjælpe til i det offensive.

Respekten for lyn og torden er jo skærpet gevaldigt siden FCN-spilleren Jonas Richter for 10 år siden blev ramt af et lyn, så han døde - men nærmest mirakuløst blev genoplivet.

Så da der midt i 2. halvleg kom bulder og brag i det fjerne forsvandt aktørerne i omklædningsrummet en halv snes minutter, inden kampen blev genoptaget.

2. division, pulje 1

Hillerød-Frem 1-0 (0-0)

Mål: 1-0: Tobias Andersen (85)

Hillerød: Rasmus Lyng - Simon Sharif, Magnus Klarskov, Jonathan Witt, Mathias Johnsen - Saad Abbouch (73: Lasse Spaniel), Magnus Due Grandt, Oliver Fossum Basse, Tobias Andersen - Essam Salamoun (58: Benjamin Bennett-Larsen), Magnus Nathansen (80:Jonathan Masamuna).

Frem: Marco Bylov - Christian Bramsborg, Rasmus Møller, Frederik Sundstrup, Kenneth Thinter - Andreas Lundberg (73: Daniel Holm), Victor Christiansson, Jacob Pind, Mikkel Lunde Andersson (88: Sebastian Kroner) - Tonni Adamsen, Daniel Elly Pedersen.

Tilskuere: 250.