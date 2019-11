Billeder: Helsingørs store fest

Helsingørs fans ville virkelig sige tak til holdet for et godt efterår, og derfor havde de mest hardcore taget opstilling nederst på tribunen med masker på og fyrede nødblus af, da kampen gik i gang. Det holdt hårdt med sejren på banen, da Helsingørs to mål kom i de sidste fire minutter - og begge signeret af Jeppe Kjær.

Hjemmeholdets målmand var godt klar over, at når han satte bolden i gang, så gik der ikke længe, før Helsingør igen var på bolden og i gang med et angreb. Derfor tog han sin tid med udsparkerne, og allerede efter 19 minutter fik han første henstilling af dommeren for at bruge for lang tid. Han nåede at få flere henstillinger i løbet af kampen og fik først et gult kort to minutter før tid.