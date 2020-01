Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Generalprøve afgjort efter to minutter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 12. januar 2020 kl. 20:06 Af Mads Hussing

Rungsted og Herlev mødes i pokalsemifinalen om 19 dage, og bedømt på de to hold indbyrdes opgør i dag, så ser Rungsted klart bedst ud, da holdet på udebane vandt 5-2.

Kampen var dog også nærmest afgjort efter to minutter. Her havde først Lucas Andersen og sidenhen Shane Hanna bragt Rungsted foran 2-0, før publikum var kommet på plads og øllene var kommet indenfor rækkevidde.

Kampene i denne sæson har ellers været svingende for Rungsted, når de har mødt Herlev. Rungsted havde før kampen tabt tre ud af fire opgør mod Herlev, mens Rungsted havde vundet et. Det blev til gengæld også vundet med hele 9-0.

- Det er to hold, der når de kommer foran, så lykkes de, og de har det svært, når de kommer bagud. Nu kommer vi foran 2-0 efter under to minutter, og så har Herlev det svært, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Han håber på, at holdet finder selvtillid igen.

- Det her hold har vist, at de kan vinde 12 ud af 13 kampe. Holdet er godt nok, men det har siddet i hovedet noget tid, og det skal vi ud af. Det har vi haft fokus på med blandt andet et teambuilding event i fredags, hvor vi prøver at lave nogle andre ting med dem, siger direktøren, der fortæller, at man har prøvet at ændre lidt på den måde, som holdet spiller på.

- Vi har haft meget fokus på defensiven for ikke at give de store chancer væk. Det synes jeg, vi lykkes meget godt med i dag.

- Det nytter bare ikke noget, at vi skal score seks eller syv mål for at vinde. Derfor er vi nødt til at bygge den fra defensiven, og sørge for at vi ikke giver fire-fem-seks mål væk i hver kamp, men nøjes med to-tre hver gang.

- Det kommer til at gøre en lille smule ved den offensive kreative del, at man beder spillerne om at spille mere defensivt, men så må vi bygge det på bagefter, siger Thomas Friberg.

Rungsted scorede en gang mere i 1. periode, og udbyggede føring til 5-0 før der var spillet en halv time. Derefter kørte holdet mere eller mindre på cruise control, og selvom Herlev formåede at score to gange i resten af opgøret, så blev det aldrig spændende.

Rungsted skal allerede tirsdag på udebane møde Sønderjyske, der i dag vandt Continental Cup som første danske hold.